بسبب أصدقائه.. شاهد لحظة سقوط رجل من طائرة مقاتلة





سجل مقطع فيديو مروع لحظة سقوط مواطن فرنسي من طائرة مقاتلة بشكل تقشعر له الأبدان على ارتفاع 2500 قدم، بعدما قبل هدية من أصدقائه بهدف إرضائهم لكنه في الأصل لم يكن راضيًا أبدًا مما حول تلك اللحظات الممتعة إلى مأساة لا تنسى.





بدأت القصة عندما حاول أصدقاء مدير مصنع الدفاع الفرنسي تقديم هدية قيمة له بغرض إسعاده، وقد كانت الهدية هي التحليق داخل طائرة مقاتلة «رافال بي».





ورغم أن الرجل لم تكن لديه أي خبرة سابقة عن قيادة الطيارات المقاتلة التي تحتاج إلى ما يزيد عن 10 أيام للتدريب على ركوبها، إلا أنه وافق على المخاطرة بعد إصرار أصدقائه الشديد وفقًا لسبوتنيك.





صعد الرجل في خوف إلى الطائرة، لم تكن لديه إلا ساعات قليلة فقط ليستعد نفسيًا وعقليًا لتلك المغامرة، كما تم إجراء اختبارًا طبيًا سريعًا له قبل الإقلاع بـ4 ساعات وهو الأمر الذي من المفترض أن يستغرق عادة 10 أيام.





أصابته نوبة هلع خلال وجوده في الجو على بعد 2500 قدم، ولم يتمالك نفسه اضغط على مقبض مقعد القاذف الذي بدوره رماه من الطائرة فسقط على منطقة جبلية متأثرًا بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، للحين الحظ أنه استخدم مظلته والتي حمته من السقوط قتيلًا.





وعند فحصه بعد السقوط تبين أن دقات قلبه وصلت إلى ما بين 136-142 نبضة في الدقيقة خلال تواجده في قمرة القيادة وفقًا لما سجلته ساعته الذكية.

تهادوا تحابوا لكن من الحب ما قتل.. فبعض الهدايا قد تكون بهدف زرع الود وإسعاد الشخص لكن الضغط الشديد لقبولها قد يودي بحياة هذا الشخص إلى الجحيم.