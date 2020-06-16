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منوعات

الملكة إليزابيث تضع كيت ميدلتون تحت المراقبة.. لهذا السبب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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نهى حمدي
زعم الخبير الملكي أن الملكة إليزبيث والأمير فيليب يراقبون عن كثب دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" للتأكد من أن حياتها الملكية تسير بسلاسة بدون أية مشاكل.

انضمت كيت إلى العائلة المالكة في عام 2011 عندما تزوجت من الأمير ويليام في دير وستمنستر، وتمكنت من كسب الثقة والشعبية على مر السنين.


لكن" توم كوين" وهو خبير ملكي ، يقول أن الملكة وزوجها لا يزالان يرغبان في التأكد من أن الأمور تسير بسلاسة من أجل تجنب تكرار  ما حدث مع العائلة المالكة الصغيرة هاري وميجان وابنهما أرتشي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور "البريطانية.

وفي حديثه عن الفيلم الوثائقي William & Kate: Too Good To Be True ، قال: "ستراقب الملكة بعناية فائقة  كيت ميدلتون، خاصة بالنظر إلى أن العائلة المالكة الشابة وما أحدثته في الماضي، حيث أخطأت الأمور بشدة وأنهم لا يريدون أن يحدث ذلك مرة أخرى". 
 


وكانت "كيت" قد صرحت في بداية دخولها إلى العائلة المالكة أثناء مقابلة خطوبتها وقالت إنها كانت متوترة بشأن تولي هذه الوظيفة الفريدة، وقالت: 'إنها تعكر الأعصاب لأنني لا أعرفها، لكن من الواضح أن ويليام معتاد على ذلك، وأنا على استعداد للتعلم بسرعة والعمل بجد".

وقد حققت "كيت" نجاحًا في تلك السنوات، وأشاد الخبراء بنهجها تجاه حياتها الملكية الجديدة ويعتقدون أنها تنمو لتصبح الملكة الرفيعة، وقالت البروفيسور "سوزانا ليبسكوم" للبرنامج: "ما نراه حقًا هو مجرد ازدهار لما هي عليه حقًا".


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