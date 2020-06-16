دوامة غامضة فوق المحيط الهادي.. تفاصيل

من موقعهم في محطة الفضاء الدولية ينظر رواد الفضاء برؤية مختلفة وفريدة لكوكبنا لن تتاح الفرصة لمعظم الناس لرؤيتها، فقد تدور ISS حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا ، مما يعني أن محطة الفضاء تقوم بحوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.









تمكن أحد رواد فضاء ناسا على متن محطة الفضاء الدولية التقاط صورة مذهلة لـ دوامة غامضة فوق الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









شارك "دوج هيرلي" الذي كان في ISS لمدة أسبوعين فقط ، الصورة على Twitter، وكتب: "هذه الدوامة المحيطية الزرقاء الفاتحة لفتت انتباهي أثناء تحليقنا فوق جنوب المحيط الهادئ."









يبدو أن دوامة المحيطات هي دوامة تسبب في الماء مغذيات توجد عادة في المياه الباردة والأعمق لتصل إلى السطح.









وأوضحت خدمة المحيط الوطنية: "المحيط عبارة عن مجموعة ضخمة من المياه تتحرك باستمرار، تسمى الأنماط العامة لتدفق المحيطات بالتيارات، في بعض الأحيان يمكن لهذه التيارات أن تضغط على المقاطع وتخلق تيارات دائرية من الماء تسمى دوامة".









ومع ذلك طرح العديد من الأشخاص على تويتر مجموعة من النظريات البديلة حول صورة "هيرلي" واقترح أحد المستخدمين أن الدوامة تم إنشاؤها بواسطة وحش البحر.