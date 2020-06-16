قضت على جماله.. عملية زرع شعر تشوه رجلا.. تفاصيل

يعيش رجل برأس متضررة وبقع صلعاء بعد خضوعه لعملية زرع شعر بلغت تكلفتها 1250 جنيهًا إسترلينيًا في تركيا.





كان" لوك هورسفيلد" البالغ من العمر 26 عامًا، من بريطانيا ، قلقًا بشأن خط الشعر الخفيف ، لذا وجد عيادة في تركيا تقوم بإجراء عملية زرع لنصف السعر الذي ستكون عليه في المملكة المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









قطع المسافات ووصل إلى هناك للعملية التي استغرقت ست ساعات، وانتظر لأشهر حتى تطرح رأسه شعر جديد ولكن لم يجد سوى ندوبًا وبقع صلعاء دون أي علامات على نمو الشعر.





يدعي "لوكا" أن الجراحين في العيادة لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية وأخذوا العديد من الوحدات الجرابية من الجزء الخلفي من رأسه أثناء العملية الجراحية، وهو الإجراء المعروف باسم استخراج وحدة جرابية ، يرى بصيلات الشعر تتم إزالتها من جانب وخلف فروة رأس المريض وحقنها في الأمام حيث يحدث الصلع.









وقال "لوكا" أن هذا أدى إلى مزيد من الترقق في شعره ، وتندب وبقع صلعاء ، وفي النهاية احتاج إلى إصلاحه من قبل عيادة أخرى، وأضاف :" أدعت العيادة من خلال موقعها على الإنترنت أنه يعطي نتائج فعالة للرجال الذين يعانون من الشعر الخفيف، ويزيد من النمو الشعر بمناطق الصلع".





يحذر " لوك" وهو فني تكنولوجيا معلومات الآخرين ممن يفكرون في القيام بهذا لإجراء بضرورة التدقيق في الأماكن التي ستتجه غليها لزرع الشعر، "انا أعيش حاليًا برأس مشوه، فعلت كل ما طلبوا مني والقيام به للرعاية اللاحقة بمجرد إجراء العملية".





"ولكن بعد أربعة أشهر ، لم أر حرفيا أي نمو، اتصلت بهم للسؤال عن سبب عدم نموه ، ولكن قيل لي أن هذا طبيعي، بعد ستة أشهر كان هناك القليل من النمو ولكن ليس كثيرًا وبعد مرور عام لم يكن قد نما. لقد تركت مع ندوب وبقع صلعاء".