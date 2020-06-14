أول حدث ملكي في ظل الكورونا.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 94 .. فيديو

احتفلت الملكة إليزابيث ، أقدم ملكة حية في العالم بعيد ميلادها الرسمي الـ94، بطريقة تتناسب مع الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا المنتشر في كل بلاد العالم.



وحضرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، مراسم عسكرية محدودة أقيمت في قلعة وندسور احتفالا بعيد ميلادها الرسمي، في أول حدث ملكي كبير تحضره منذ أن بدأ الإغلاق في بريطانيا في مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا.





وحضرت الملكة اليزابيث احتفالًا عسكريًا صغيرًا قام به الحرس الويلزي في قلعة وندسور، حيث تقيم مع زوجها دوق إدنبره في أثناء جائحة فيروس كورونا والتزم الجنود خلال المراسم بقواعد التباعد الاجتماعي.





وأقيم هذا الحدث بعد إلغاء موكب “تروبينج ذا كلر” هذا العام، والذي يقام في مثل هذا اليوم من كل عام بمناسبة عيد ميلاد الملكة الرسمي، والذي يكون بعد شهرين من عيد ميلادها الفعلي في أبريل.