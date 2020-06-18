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منوعات

ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:25 م
ضربة جديدة للأمير
ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، عن تلقي الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" ضربة جديدة في أعقاب انفصالهما رسميًا عن العائلة المالكة البريطانية، حيث تم رفض طلبهما لتسجيل علامة تجارية لمؤسستهما الخيرية الجديدة، التي يطلقان عليه اسم "Archewell".

وكشفت وثائق أطلعت عليها صحيفة "The Sun" البريطانية أن طلب الزوجين، اللذين كانا قد أعلنا عن نيتهما التخلي عن مهامهما الملكية والاستقلال ماديًا في بداية العام الجاري، قد رُفض بسبب عدم قيامهما بتوقيع الوثيقة أو دفع كافة الرسوم المطلوبة.


وقيل أيضًا إن المعاملات الورقية، التي سُلمت إلى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في الثالث من مارس ماضي، كانت "غامضة للغاية".

وبحسب "ديلي ميل"، فإن شركة محاماة مقرها في ولاية "ديلاوير" الأمريكية تولت تقديم الوثائق الخاصة بالمؤسسة الخيرية، والتي كان الزوجان يأملان إطلاقها خلال العام الجاري، لكنهما تلقيا إشعارًا يفيد بوجود مشكلة في الطلب الخاص بهما من قبل المراجع المختص في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أنه كان قد طُلب من المراجع فحص الطلب الخاص بالمؤسسة غير الربحية في السادس والعشرين من مايو الماضي، لكنه أرسل منذ ذلك الحين عددًا من التغييرات التي يتعين على محامية الزوجين "مارجوري ويتر نورمان" إجراؤها قبل الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

وجاء في مضمون الإشعار الذي تلقاه الزوجان أن الطلب لم يكن موقعًا، مما إدى إلى عدم التحقق منه بصورة سليمة؛ وبعد الإشعار، تم إرسال مذكرة للزوجين تتضمن اعتراضًا على جزء من الطلب في الثاني من يونيو الجاري، ونتيجة لذلك فإن العلامة التجارية الخاصة بالزوجين لن يتم تفعيلها لحين إجراء التعديلات اللازمة.


وسيتعين على الأمير "هاري" وزوجته دفع رسوم إضافية من أجل معالجة معاملاتهما الورقية.

يشار إلى أن هذه المشكلة تأتي بعد أشهر من إعلان الزوجين عن أنهما يتطلعان لإطلاق مؤسستهما الخيرية، وقد كشفا كذلك عن أن كلمة "Arche"، والتي تعني "مصدر عمل" في اللغة اليونانية كانت مصدر الإلهام وراء اسم طفلهما "آرتشي" الذي وُلد في شهر مايو من العام الماضي، واختاراها كذلك لتكون جزءًا من اسم المؤسسة الخيرية.
ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»
ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»
ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»
ضربة جديدة للأمير هاري وميجان ماركل بسبب «مؤسسة خيرية»
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