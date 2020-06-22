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منوعات

هذا ما ورثه الأمير هاري وويليام من الأميرة ديانا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان أبناء الأميرة ديانا الأمراء وليام وهاري هم كل عالمها، الذي مزقت من أجلهم دفتر القواعد الملكية لمنحهم الطفولة التي أرادتها.

لذلك عندما توفت ، كان من الصواب أن يتم تمرير ثروتها وممتلكاتها الثمينة عليهم، ولكنهم كانوا مراهقين في ذلك الوقت ، لذلك تم الاحتفاظ بأموالهم آمنة حتى أصبحوا كبارًا بما يكفي لمعرفة ما يجب فعله بمثل هذا المبلغ الضخم من المال.


فقد تركت الأميرة ديانا ثروة تقدر بـ 12،966،022 جنيه إسترليني وتم تخفيضها إلى 8،502،330 جنيه إسترليني بعد واجبات الوفاة، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميرور" البريطانية.

لكن سنوات من الاستثمارات من قبل المستشارين الملكيين تعني أن هذا قد تضخم إلى أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني بحلول الوقت الذي عاد فيه إلى هاري وويليام عندما كانا بعمر كافٍ.

حصلت "ديانا" على هذا المبلغ الضخم من التسوية التي حصلت عليها في طلاقها من الأمير تشارلز ، والأسهم ، والمجوهرات ، والنقود ، والأشياء الشخصية من منزلها في قصر كنسينجتون.


تم تقاسم الأموال بالتساوي بين ولديها، على الرغم من أن ويليام سيرث والده دوقية كورنوول الذي يملك المال عندما يصبح أمير ويلز،وقد حصل الأمراء على بعض المال عندما بلغوا الخامسة والعشرين من العمر ، لكن كان عليهم الانتظار حتى بلوغهم الثلاثين للحصول على المبلغ الكامل.

دفع كلاهما مبالغ ضخمة من ضريبة الميراث عندما تلقيا المال ، ويقال أن ويليام واجه فاتورة بنسبة 40 بالمائة.


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