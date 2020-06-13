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أصل الحكاية

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

السبت 13/يونيو/2020 - 12:16 ص
الأميرة ديانا في
الأميرة ديانا في مصر
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رشا عوني
زيارات ملكية رسمية قامت بها الأميرة الراحلة ديانا خلال فترة زواجها من الأمير البريطاني تشارلز، وبحكم كونها زوجة ولي العهد و دوقة ويلز، كانت ترافقه في العديد من المهمام الملكية والزيارات لكافة أنحاء العالم، خاصة وأنها استطاعت أن تأسر قلوب الجميع بجمالها ورقتها و إنسانيتها ، حتى لقبت بـ أميرة القلوب. 

الزيارة الأولى
خلال فترة زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز، قامت بزيارة مصر مرتين فقط طيلة حياتها ، كانت الزيارة الأولى بعد أيام  قليلة من زواج ديانا وتشارلز أي في شهر العسل ، وقاما بزيارة قصيرة لمصر في أغسطس 1981 واستقبلهما الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان، ومازال التاريخ يحفظ صور ديانا مع السادات و زوجته في أول زيارة لها لمصر بعد زواجها بأيام . 

وبعد مرور 11 سنة ، عاودت الأميرة ديانا مرة أخرى في زيارة ملكية لمصر لكنها كانت أطول من السابقة ، ومحملة بالمهام والواجبات الملكية التي تتجول بها الأميرة ديانا في بلدان العالم . 

الزيارة الثانية 
الزيارة الثانية للأميرة ديانا لمصر كانت بدعوة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و زوجته سوزان ،  وقد اعتاد الرؤساء والملوك على تبادل دعوات الزيارات وتلبيتها ، وكانت فترة زيارة الأميرة ديانا لمصر فارقة في الشارع المصري حيث تشوق الجميع لرؤية أميرة القلوب دوقة ويلز . 

خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر، قامت بعدة نشاطات مختلفة حيث زارت بعض المدارس الحكومية و المراكز الطبية للأطفال المعاقين في القاهرة ، كما زارت بعض المناطق السياحية والأثرية منها الأهرامات والمتحف المصري والتقطت صور شهيرة لها مع الأهرامات وتوت عنخ آمون ، واستكملت رحلتها في مصر بزيارة الأقصر وأسوان للتعرف على الحضارة المصرية العريقة واصطحبها في هذه الزيارة زاهي حواس عالم الأثار الشهير . 

وبحسب رواية الخبراء قديمًا ، فإن الأميرة ديانا أعجبت كثيرا بالأقصر وأعربت عن رغبتها في العيش بمصر، وخلال زيارتها للأقصر التقت بالعديد من الأهالي والسياح وقضت أوقاتًا طويلة على نهر النيل الذي وقعت في عشقه ، واستقبها أهالي الأقصر بترحاب كبير ومازالوا يحيون ذكرى هذه الزيارة حتى الأن .

لم تغفل أميرة القلوب مهمتها الإنسانية خلال زيارتها لمصر، فقد قامت بزيارة مركز القاهرة لعلاج مرض شلل الأطفال وإعادة التأهيل ، فهي كان لديها عشق خاص للأطفال وتحرص على لقائهم بشكل كبير في كل زياراتها حول العالم . 

الأميرة ديانا في الأزهر
 وفي لقطة حفظها التاريخ احترامًا للأميرة ديانا، عند زيارة للجامع الأزهر ، لم تدخل المسجد إلا بعد أن قامت بخلع حذائها، وارتدت حجاب على شعرها احتراما للمسجد وللمسلمين، والتقط المصورين لقطات هائلة لتلك اللحظات ، وانتشرت على كافة الصحف الأجنبية ، لتتصدر صور الأميرة ديانا بالحجاب في مصر وسائل الإعلام العالمية . 

وخلال زيارة الأميرة ديانا لمصر، تم دعوتها للإقامة في فيلا السفير البريطانى ، و خلال إقامتها التقت بالرئيس حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك . 

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر
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دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

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