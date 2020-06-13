دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

زيارات ملكية رسمية قامت بها الأميرة الراحلة ديانا خلال فترة زواجها من الأمير البريطاني تشارلز، وبحكم كونها زوجة ولي العهد و دوقة ويلز، كانت ترافقه في العديد من المهمام الملكية والزيارات لكافة أنحاء العالم، خاصة وأنها استطاعت أن تأسر قلوب الجميع بجمالها ورقتها و إنسانيتها ، حتى لقبت بـ أميرة القلوب.





الزيارة الأولى

خلال فترة زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز، قامت بزيارة مصر مرتين فقط طيلة حياتها ، كانت الزيارة الأولى بعد أيام قليلة من زواج ديانا وتشارلز أي في شهر العسل ، وقاما بزيارة قصيرة لمصر في أغسطس 1981 واستقبلهما الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان، ومازال التاريخ يحفظ صور ديانا مع السادات و زوجته في أول زيارة لها لمصر بعد زواجها بأيام .





وبعد مرور 11 سنة ، عاودت الأميرة ديانا مرة أخرى في زيارة ملكية لمصر لكنها كانت أطول من السابقة ، ومحملة بالمهام والواجبات الملكية التي تتجول بها الأميرة ديانا في بلدان العالم .





الزيارة الثانية

الزيارة الثانية للأميرة ديانا لمصر كانت بدعوة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و زوجته سوزان ، وقد اعتاد الرؤساء والملوك على تبادل دعوات الزيارات وتلبيتها ، وكانت فترة زيارة الأميرة ديانا لمصر فارقة في الشارع المصري حيث تشوق الجميع لرؤية أميرة القلوب دوقة ويلز .





خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر، قامت بعدة نشاطات مختلفة حيث زارت بعض المدارس الحكومية و المراكز الطبية للأطفال المعاقين في القاهرة ، كما زارت بعض المناطق السياحية والأثرية منها الأهرامات والمتحف المصري والتقطت صور شهيرة لها مع الأهرامات وتوت عنخ آمون ، واستكملت رحلتها في مصر بزيارة الأقصر وأسوان للتعرف على الحضارة المصرية العريقة واصطحبها في هذه الزيارة زاهي حواس عالم الأثار الشهير .





وبحسب رواية الخبراء قديمًا ، فإن الأميرة ديانا أعجبت كثيرا بالأقصر وأعربت عن رغبتها في العيش بمصر، وخلال زيارتها للأقصر التقت بالعديد من الأهالي والسياح وقضت أوقاتًا طويلة على نهر النيل الذي وقعت في عشقه ، واستقبها أهالي الأقصر بترحاب كبير ومازالوا يحيون ذكرى هذه الزيارة حتى الأن .





لم تغفل أميرة القلوب مهمتها الإنسانية خلال زيارتها لمصر، فقد قامت بزيارة مركز القاهرة لعلاج مرض شلل الأطفال وإعادة التأهيل ، فهي كان لديها عشق خاص للأطفال وتحرص على لقائهم بشكل كبير في كل زياراتها حول العالم .





الأميرة ديانا في الأزهر

وفي لقطة حفظها التاريخ احترامًا للأميرة ديانا، عند زيارة للجامع الأزهر ، لم تدخل المسجد إلا بعد أن قامت بخلع حذائها، وارتدت حجاب على شعرها احتراما للمسجد وللمسلمين، والتقط المصورين لقطات هائلة لتلك اللحظات ، وانتشرت على كافة الصحف الأجنبية ، لتتصدر صور الأميرة ديانا بالحجاب في مصر وسائل الإعلام العالمية .





وخلال زيارة الأميرة ديانا لمصر، تم دعوتها للإقامة في فيلا السفير البريطانى ، و خلال إقامتها التقت بالرئيس حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك .



