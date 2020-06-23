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برلمان

نائب: سنناقش خطط الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصرى

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:01 ص
النائب مليجى فتوح
النائب مليجى فتوح
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معتز الخصوصى
قال النائب مليجى فتوح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على خطط الدولة المصرية بشأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومواجهة أى تحديات خلال الفترة المقبلة.

وأشار فتوح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش أيضا تصريحات الرئيس السيسى الأخيرة أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تضمنت أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل. 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.
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