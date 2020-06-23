نائب: سنناقش خطط الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصرى

قال النائب مليجى فتوح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على خطط الدولة المصرية بشأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومواجهة أى تحديات خلال الفترة المقبلة.





وأشار فتوح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش أيضا تصريحات الرئيس السيسى الأخيرة أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تضمنت أن ا لجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.



