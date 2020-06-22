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أخبار البلد

اتحاد المصريين في الخارج: نؤيد قرارات الرئيس السيسي لحماية أمن مصر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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سعيد العربي
أعلنت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده، تأييد الاتحاد بكافة اعضاؤه لكافة القرارات التي اتخذها ويتخذها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وذكر الاتحاد في بيانه، أن مصر تمر بمرحلة فاصلة في تاريخ الوطن ، وتواجه تحديات من جهات عديدة حيث مكافحة الإرهاب في سيناء، واستهداف للأمن القومي وما يحدث على الحدود الغربية لدولة الجوار ليبيا ، بالاضافه الي ملف سد النهضة ، وبالرغم من كل ذلك باتت مصر الدوله الوحيده علي مستوي العالم التي لم تتوقف فيها عجلة الإنتاج، وافتتاح المشروعات العملاقة التي تحقق التنمية المستدامة للشعب المصري، واستطاعت القيادة السياسية أن تدير كافة هذه الملفات بإدارة قوية ووعي كامل وبقوة في إطار القوانين والأعراف الدولية.

وأكد الاتحاد على ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة التي تعمل على قدم وساق في ما يحقق الأهداف المرجوة لصالح الحفاظ على الوطن واستقراره كما سيعمل الاتحاد وأعضاؤه كونه يمثل صوت المصريين في الخارج وحائط الصد للوطن في البلاد المختلفه على دعم الوطن والحفاظ عليه  والوقوف على قلب رجل واحد ودعم الوطن كلا في موقعه بكل ما يملك من قدرات ، ونقل الصوره الصحيحه للاحداث في المجتمع البريطاني الذي كان له الشرف في استقبال فخامة الرئيس يناير الماضي.

وشدد جميع أعضاء الاتحاد، علي الثقه المطلقه في الرئيس والجيش والشرطه وبقية مؤسسات الدولهن في قدرتهم على حماية الوطن وحدوده.
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