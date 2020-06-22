بعد خروج 105 اليوم.. تزايد أعداد المتعافين من كورونا في البحيرة لـ 978 حالة

ارتفع عدد المتعافين من مصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة إلى 978 حالة بعد شفاء 105 مصابين اليوم وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي والعزل بالمحافظة.





وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شفاء وخروج 105 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم الإثنين، من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 978 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





وأشاد محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.









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وأكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.





ومن جانبه، أشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



