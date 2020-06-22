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محافظات

داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جمالات الدمنهورى
أجرى أطباء قسم الجراحة بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار، أول عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وذلك بعد تكرار شعورها بآلام مبرحة بالبطن.

أعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة ، عن إجراء أول عملية جراحية لمريضة مسنة تبلغ من العمر ٦٣ سنة كانت تعاني من ألم حاد مستمر بالبطن مشيرًا إلى تحويلها لقسم الباطنة للكشف عليها وتبين وجود انسداد بالامعاء.

من جانبه أكد الدكتور محمود شهاوى نائب مدير المستشفى بأنه على الفور تم تجهيز حجرة العمليات و قام أطباء قسم الجراحة عملية استكشاف جراحي بالبطن وفك جميع الالتصاقات ليتبين وجود عدة فتقات بالبطن وعليه تم إجراء العملية بنجاح بفضل الله.



وأشاد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار والدكتور محمود الشهاوى نائب المدير بكفاءة والمكون من كل الأطباء"احمد عباس المغربي أخصائي جراحة عامة عادل -طلعت محمد أخصائي تخدير وتنسيق العمليات".

و بمشاركة طقم التمريض الخاص بقسم التنسيق الذى يضم كلا من مس هويدا احمد اسماعيل  -محمد مصطفي عشماوي وتمريض العمليات المكون من "مس سحر عنتر - اماني الشرقاوي - أميرة محمود اسماعيل" وفنيي التعقيم.
داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار
داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار
داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار
داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار
داخل الحجر .. شاهد إجراء أول عملية استكشافية لمسنة مصابة بكورونا في كفر الدوار
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