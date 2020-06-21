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محافظات

تعافى 100 مصاب بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل في البحيرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:32 م
كورونا
كورونا
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جمالات الدمنهورى
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة البحيرة إلى ٨٧٣ حالة اليوم الأحد بعد شفاء ١٠٠ حالة اليوم وخروجها من مستشفيات العزل بنطاق المحافظة لاستكمال فترة العزل المنزلى لمدة أسبوعان.

اعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 100 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الاحد 21 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 873 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين.


ومن جانبه شدد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة على تقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية مشيرًا إلى استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وكان اللواء آمنة قد أحال مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة  بشان وفاة السيدة  سناء عبد الحميد النجار -  ارملة 65 سنة يوم الاربعاء 17/6/2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.
 
وأشار فى بيانا إلى ان جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على ارض المحافظة حتى الغير تابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت اى مهمل او مقصر بها من العقاب.


 
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