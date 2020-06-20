AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 11:07 ص
شباب يتطوع لإنشاء
شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا
Advertisements
جمالات الدمنهورى
لاقت مبادرة تجهيز مكان لعزل مصابى فيروس كورونا وغير الراغبين فى العزل المنزلى بمركز ومدينة الرحمانية بمحافظ البحيرة إعجاب وتأييد معظم رواد صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن هناك من يطلق على المبادرة إقامة مستشفى للعزل وهناك من يرفض وصفها بأنها مستشفى لأنها ليست مجهزة طبيا وبدون ترخيص ولا تصاريح ولا تخضع لإشراف مديرية الصحة إلا أنها فى تلك الحالتين مبادرة شبابية مجرد التفكير فيها وإقامة مكان للعزل واجب وطنى ومجهود من الشباب لمساندة الدولة فى محنتها ولرعاية أهالى مركز ومدينة الرحمانية المصابين بفيروس كورونا والمحولين للعزل المنزلى

وأكد الدكتور أحمد الفقى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أن المكان الذى تم إقامته لعزل مصابى كورونا الغير راغبين فى العزل المنزلى بالرحمانية ليس لدينا أى علاقة به ولا يخضع لإشراف المديرية ولم نمنح أى تصاريح ولا موافقات لإنشاء أى  مستشفيات ميدانية إلا أنه معجب بالفكرة لكونها من فكر مجموعة من الشباب تطوعوا وبذلوا مجهودا لمساعدة مصابى كورونا وتخصيص مكان لعزلهم بدلا من العزل المنزلى حرصاً على رعايتهم وخشية من انتقال العدوى لأسرهم.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أن ظهور مدير مستشفى الرحمانية المركزى وسط فريق العمل لإنشاء المكان المخصص عمل تطوعى منه وليس بتكليف من المديرية مشيراً إلى أن أى مريض بيحول للعزل المنزلى يتم صرف حقيبة علاج بها كافة المستلزمات الطبية لشفاؤهم ويترك المستشفى فور استلامها. 


فيما أكد مصدر مسؤول بالرحمانية بأنه تلقى فاكس رسمى لتجهيز مكان بمركز شباب الرحمانية ليكون مقراً لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد حتى الاستشفاء مشيراً إلى أنه قام بتحديد مساحة كبيرة خالية بجوار دورات المياه وتم تجهيزها بمساعدة مجموعة من الشباب المتطوعين والأهالي. 

وكان نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولتها صورا وفيديوهات لمكان مجهز لعزل مصابى كورونا أطلقوا عليه أول مستشفى ميدانى لعزل مصابى كورونا تم إقامته بمركز شباب مدينة الرحمانية حيث تم تجهيزه بالجهود التطوعية من الشباب و الذاتية من الأهالى لمساندة الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ ويعتبر هذا العمل إنجاز ونموذج يحتذى به مما طالب جميع رواد صفحات التواصل الاجتماعي بتكرار هذا اقامة مثل هذا المكان لعزل مصابى كورونا فى باقى مدن محافظة البحيرة بدل العزل المنزلى حرصاً على منع إنتقال العدوى

وكشف إنشاء هذا المكان المعدن الأصيل للشباب وأفكاره الداعمة للدولة حيث تم إقامة المقر بسواعد شباب الرحمانية من الأطباء والحرفيين  لاستقبال المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد الغير قادرين على العزل المنزلى خشيه على أسرهم من إنتقال العدوى إليهم.


وأكد تامر ابو الحارث، أحد أهالي ألرحمانيةو الأطباء المشاركين فى إنشاء هذا المقر بأنه تم تجهيز19 سرير بمركز شباب المدينة و 30 اخرين بملعب كرة القدم ليصل الإجمالي إلي 49 سريرمشيرا إلى أنه جارى  العمل علي تجهيز 30 سرير آخرين احتياطي.

ولفت أبو الحارث إلى توفير 5 أطباء وممرضين متطوعين للإشراف علي آلية دخول المرضي المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومى مضيفاً بانه سيتم نقل الحالات الحرجة إلي المستشفي المركزي والتي تبعد عن مركز شباب المدينة بمسافة 3 كيلو متر.

وأوضح أن الفكرة جاءت بسبب عدم استطاعة المصابين تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح بداخل المنزل ما يتسبب في انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم العمل بين شباب المدينة وتبرعت مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية.

وكان الدكتور يسرى بيومى وكيل صحة البحيرة  بالبحيرة قد أكد على تخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات المركزية لمصابى فيروس كورونا مشيراً إلى أن نسبة الاشغال منها  لم يتجاوزحتى الان 70% .

وأعلن بيومى عن استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية

لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص بيت الشباب بالاسماعيلية لاستقبال مصابي كورونا

خروج 22 حالة مصابة بكورونا من الحجر الصحي بكفر الدوار وتحويل 5 آخرين لنزل الشباب

البحيرة تسجل 13 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

بينهم عجوز يبلغ من العمر ٩٣ سنة.. تعافى ٢٥ من مصابى كورونا في البحيرة

خروج 14 حالة من الحجر الصحي في البحيرة بعد تعافيهم من كورونا

حقيقة وفاة 64 حالة بـ كورونا في الحجر الصحي بكفر الدوار

ترشيحاتنا

قصفت بعد إقلاعها من دولة عربية.. إيران تكشف تفاصيل ضرب الطائرة الأمريكية لأول مرة

شاهد.. كيفية المرور على الصراط يوم القيامة؟.. علي جمعة يوضح

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

فرصة برشلونة ضعيفة.. بيكيه: ريال مدريد الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

AdvertisementS

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

اعتقال وزير الصحة في زيمبابوي بسبب فيروس كورونا

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

مواصفات إم جي mg zs بعد تعديل أسعارها في مصر.. صور