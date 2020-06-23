أبناء الفنانين يتعرضون للهجوم.. ابن هشان سليم وابنة عمرو دياب الأحدث

تعرض عدد كبير من أبناء النجوم للهجوم من قبل الجمهور خلال مواقع مواقع التواصل الإجتماعي لاسباب كثيرة أبرزها نشر صورة جرئية أو تصرفات غريبة صدي البلد رصدت في هذا التقرير أبرز هولاء أبناء النجوم.

تعرضت جانا ابنة النجم عمرو دياب لهجوم حاد من قبل متابعيها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب نشر صورة جريئة لها.

وظهرت جانا، اصغر ابناء عمرو دياب، وهي ترتدي تنورة قصيرة مع شعر مموج وعلقت عليها :" Hello".

وعلق أحد متابعي جانا عمرو دياب :" انتي مسلمة لابد ان لا تفعلي هذا"، لترد عليها :" لا تدخل الاسلام في الأمر " .

كما أثار الفنان شريف منير ، حالة كبيرة من الجدل، خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره صورة لابنتيه "كاميليا وفريدة"، على حسابه على موقع الصور الشهير "انستجرام"، ظهرا فيها وهما مستلقيان على السرير.

وتعرضت الصورة لهجوم لاذع من متابعي "السوشيال ميديا"، الذين وصفوها بـ"الجارحة"، ما جعل "شريف" يحذفها، لكنه أعاد نشرها، من جديد، موضحًا أنه سيقاضي كل من أهان بناته، وأنه سيواجه التنمر الذي تعرضت له الفتاتان بالطرق القانونية.

أيضا مفاجأة من العيار الثقيل فجرها ابن هشام سليم، بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد بثه عبر الاستورى على إنستجرام، ليعلن أنه لم يقم بعملية تصحيح جنسى، ولكنه متحول جنسيا بإرادته، ودافع عن المثليين ومعاناتهم في التعامل مع الآخرين، وعن سارة حجازي التي انتحرت منذ أيام.

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.

تصدر فيديو اعتراف الفنان هشام سليم بإجراء ابنته نورا عملية تحول جنسي الى ذكر اليوتيوب حيث حقق الفيديو مشاهدة بلغت مليون و100 ألف مشاهدة.

وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا.

وكانت ردود الفعل حول هذا الأمر إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد على ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدون بموقف هشام سليم الأب.

وقد كشف هشام سليم عن هذا الأمر أثناء تواجده فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.

صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.





تبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.





وكان الخلاف بين لينا ووالدتها و أحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي والدة لينا أحمد الفيشاوي على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.





جاء هذا القرار لأن الفنان أحمد الفيشاوي والد لينا أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى ، لتدرس في لندن واتهم أحمد الفيشاوي وطليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.





وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.





وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على انستجرام فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على إنستجرام.





وكشف انستجرام عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها وتحدثت اكثر من مرة فى فيديو لها عن أزمتها مع والدها فى الفترة الاخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.



