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فن

اليوم.. ذكرى ميلاد وجدي الحكيم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الإذاعي والإعلامي الكبير وجدي الحكيم، حيث ولد في 23 يونيو من عام 1934.

قدم برامج إذاعية وأدبية منذ بداية عمله الإعلامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويعد أحد المهتمين بالموسيقى والغناء وأحد رعاته في مصر، حيث اكتشف الفنانة شيرين وجدي وقدمها للإذاعة وأعطاها اسمه، ليصبح معترفا بها رسميًا في كل وسائل الإعلام المصرية. 

التحق بكلية الآداب قسم الاجتماع، ومنحه محمد عبد الوهاب اسمه الشهير وجدي الحكيم صاحب شركة أستوديو الحكيم، وتوفي في 16 يونيو من عام 2014.

قدم الحكيم العديد من البرامج الإذاعية والأدبية منذ بداية عمله الإعلامى، بعدما تخرج من كلية الآداب قسم الاجتماع، كان مهتما وشغوفا بالموسيقى، حتى أنه ساهم فى العديد من اكتشاف المواهب الغنائية.

قضى الحكيم ما يقرب من 5 عقود من حياته بالعمل فى مجال البرامج الإذاعية الفنية والأدبية، ليكشف لنا أسرار الموسيقى التى صاغها معلمه محمد عبد الوهاب، وكانت حصيلة عطائه مجموعة من البرامج التثقيفية الفنية التى تجذبك بدءًا من سماع صوته بها منذ الوهلة الأولى، منها "افتح قلبك"، و"بنك المعلومات"، و"ليالى الصهبجية"، كان الحكيم باحثا بشكل دائم عن التفرد والتميز فى المادة البرامجية التى يقدمها، من خلال انتقاء ضيوفه والمادة التى يناقشها معهم، كما تنوعت نشاطات الحكيم لتشمل البرامج التليفزيونية ثم إخراج المسلسلات الإذاعية. 

تميز بدقته الشديدة فى إعداد وتنظيم الحفلات الغنائية، حيث كانت تربطه علاقة وطيدة بكبار نجوم الأغنية العربية بمصر والخليج، ولذلك كانت الحفلات التى يشرف على تنظيمها وتنفيذها تكون الأكثر تميزًا، فقد قدم حفلات "ليالى الشرق"، التى حققت نجاحا منقطع النظير فى كل الدول التى أقيمت فيها، منها القاهرة والجزائر والكويت والعراق والدول الأوربية والمغرب كما أسندت له مهمة الإشراف على "الليلة المحمدية".

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