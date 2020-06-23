AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسام داغر يعبر عن اشتياقه لوالدته الراحلة بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:50 م
اسامة داغر و والدتة
اسامة داغر و والدتة
Advertisements
اسماء الحسينى
شارك الفنان حسام داغر جمهوره بصور تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

كما علق على الصور بكلمات مؤثره جاءت كالاتي :"وحشتيني ..الفل طرح فالجنينة عندى وانتى بتحبيه طول عمرك ..جيتلك ورشيت منه شويه حواليكى النهارده اكيد ريحة الجنه احلى وحلوة زيك ..سلام"

وكان قد عبّر  حسام داغر، عن اشتياقه الشديد لوالدته الراحلة، حيث روى تفاصيل حلمه بها، من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

علق حسام داغر، قائلًا: "حلمت بماما ... كنت بصور في فيلم و لوكيشن كله بحر و ميناء و هي معايا و اخواتي و بعدين جيه زي نور من السما كده و نزل طلع زي طياره عجيبه ركنت جمب اللوكيشن و طلع ده جزء من تصوير و انا مكنتش اعرف كنت خايف و خفت عليها طلعت اجري خدتها من ايدها وبقيت بمد واقولها لازم تستخبي هنا".

وتابع: "مكنتش لاقي اخواتي المهم دخلتها زي اوضه كده قدام الباب و رجعت ابص علي لوكيشن لقيته حاجه كانه فيلم عالمي حاجات مهوله قلت لازم اصور قعدت ادور علي موبيلي طلعته و انا بصور اللوكيشن افتكرت ماما قلت اروح اتصور معاها رحت ملقتهاش قعدت اسال الناس محدش رد فجاه خدت بالي انها ماتت اصلا".

بينما اختتم حديثه قائلًا: "ولقيت نفسي بعيط في الحلم دموع سخنه صحيت لقيت الدموع في وشي و دلوقتي عيطت تاني اهو .... الفراق مر.. ومهما حاولت اشغل نفسي طول الوقت .. مش قادر .. صحيت ادور علي اخر صورة اتصورناها سوا .. اه لو كنت اعرف انها اخر صوره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا بحبه أكتر.. دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي

متخافوش تجربة سهلة.. كريم رمزى يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

حسام داغر يروى تفاصيل حلم مؤثر بوالدته الراحلة

حق حبيشة فين.. شهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة .. وأسرته: قلبه طلع بره جسمه.. فيديو وصور

الدنيا من غيرك ملهاش طعم.. هاني شاكر يتذكر ابنته بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة.. اعرف حقك فى قانون العمل الجديد

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة.. شقيقة أوس أوس توضح سبب وفاة ابن شقيقها

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها