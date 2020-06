حسام داغر يعبر عن اشتياقه لوالدته الراحلة بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

وحشتيني .. الفل طرح في الجنينه عندي و انتي بتحبيه طول عمرك .. جيتلك وًرشيت منه شويه حواليكي النهارده .. اكيد ريحة الجنه احلي و حلوة زيك كده .. سلام