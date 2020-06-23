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أخبار البلد

مصر تدين حادث طعن في بلدة ريدينج البريطانية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:01 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تحاصر موقع الحادث
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات حادث الطعن الذي وقع في بلدة ريدينج البريطانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.


وأعربت مصر عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.


وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والتصدي لمثل تلك الأعمال الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.
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