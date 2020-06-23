تدمير مركز عسكري ومقتل 5 من ميليشيات إيران في الغارات الإسرائيلية على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال أسفرت عن خسائر للقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا.





وذكر أن الغارات أسفرت عن مقتل 5 عناصر من ميليشيات إيران في سوريا.





وأضاف أن الغارات تسببت أيضا في تدمير مركز عسكري لميليشيات إيران شرقي سوريا.





وكانت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مدينة السويداء جنوبي العاصمة دمشق.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دفاعات الجيش السوري تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، واعترضت عدة صواريخ إسرائيلية.





وقالت قناة "العربية" إن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية.





وأضافت أن القصف الإسرائيلي جاء مع وصول بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا صباح اليوم.





ونقلت عن مصادر قولها إن هناك غارات إسرائلية استهدفت كذلك مواقع بدير الزور.



