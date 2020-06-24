مبروك عطية: من نوى الحج هذا العام يؤجر على نيته ويُبعث عليها.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن من نوى الحج وعزم على أدائه، فينطبق عليه حديث النبي "إنما الأعمال بالنيات".





وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرء يبعث يوم القيامة على نيته ويؤجر عليها إن حال حائل بين تلك النية وبين الفعل الذي نواه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.





واستشهد بالحديث الذي جاء فيه أن رجلا دخل على النبي وقبل ان يدخل، قال النبي للصحابة: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات، وكان هذا بسبب أنه لا يحمل في قلبه حقدا ولا حسدا لمسلم.





وأشار إلى أن الذي نوى الحج ولم يحج يؤجر بنيته هذه، وتبقى النية قائمة حتى يتيسر له الاداء فيما بعد.



