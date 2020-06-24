شراكة جديدة بين هيونداي وLG لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي موتورز لصناعة السيارات عن شراكة جديدة مع شركة LG، تهدف لتعزيز التعاون بين الشركتين في مجال بطاريات السيارات الكهربائية .





وقالت الشركة إن وريث مجموعة هيونداي للسيارات التقى مع رئيس مجموعة " LG" ، كما بحث تشونغ أوي-سون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور مع رئيس مجموعة LG كو جوانج-مو، طرق التعاون في مجال البطاريات المستقبلية.





وبناء على ذلك الاتفاق والتعاون قاما الطرفين بعمل بجولة في مصنع بطاريات السيارات التابع لشركة إل جي تشيم بأوتشانج على بعد 120 كيلومترا جنوب سيول ، وتهدف هذه الزيارة إلى إلقاء نظرة على الوضع الحالي فيما يتعلق بتطوير الجيل القادم من البطاريات عالية الأداء التي تستخدم في السيارات الكهربائية، ومشاركة اتجاهات تطوير البطاريات المستقبلية .





وقالت مجموعة LG إنها تتوقع التعاون مع مجموعة هيونداي موتور، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها لتطوير لاعب جديد في بطاريات السيارات الكهربائية المستقبلية، وفقا لهيونداي.





وتورد LG تشيم( LG Chem) بطاريات الليثيوم أيون لسيارات شركة هيونداي موتور الكهربائية بشكل كامل، بما يشمل بطاريات "كونا إي فيEV" و"لونيك إليكتريك"، وقد تم اختيارها مؤخرا موردا لبطاريات الجيل القادم من سيارات هيونداي الكهربائية التي ستطلق في عام 2022.





واتفقت الشركتان مؤخرًا على استكشاف الشركات الناشئة الخارجية التي تعمل بالتقنية المتطورة في مجالي السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات، لتوسيع نطاق الأعمال ذات الصلة ، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدفع فيه مجموعة هيونداي لإنتاج سيارات كهربائية على نطاق واسع تعتمد على منصتها الخاصة، التي تسمى منصة الوحدات الكهربائية العالمية (E-GMP) العام القادم.