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رياضة

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم، عقب انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، اليوم، عبر برنامج زملكاوى الذى يبث على شاشة قناة الزمالك الفضائية، إن جميع الأندية تدعم المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأفريقى للعبة للعودة مجددا لمقعد رئيس الجبلاية .

وشدد مرتضى منصور على أن أبوريدة يمتلك خبرات كبيرة فى مجال إدارة اتحاد الكرة ويقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ويحظى بثقة الجمعية العمومية الجبلاية .

وكان أبوريدة ومجلسه قد تقدموا باستقالتهم من الجبلاية؛ عقب إخفاق المنتخب الوطني فى بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر يونيو 2019 بالخسارة من جنوب إفريقيا فى مفاجأة مدوية للفراعنة.

وتدير اللجنة الخماسية برئاسة المحاسب عمرو الجناينى مقاليد الأمور فى الجبلاية بتكليف من فيفا لنهاية يوليو المقبل ومن أهم مهامها الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الكرة .
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