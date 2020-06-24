AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: الإسماعيلي ضحى بي بسبب حسني عبدربه.. وتجربتي مع المقاصة قاسية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:16 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، إنه لم يبتعد عن التدريب ولكن تجربته الأخيرة مع نادي مصر المقاصة، كانت قاسية.

اقرأ أيضًا:

وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن مصر المقاصة قدم أفضل كرة فى الدورى تحت قيادته، وكان الفريق الفيومي، أكثر الفرق صناعة للفرص فى المسابقة، بعد الاهلى.

وأكد ميدو، إنه واجه سوء حظ كبير مع المقاصة، وقد فقد الفريق الفيومي، عدة نقاط بطريقة غريبة وكان يحتاج للفوز بمباراة واحدة فقط لكسر سوء الحظ، مشددا على أنه رفض الاستقالة من المقاصة؛ لأنه ليس أفضل من انشيلوتي أو مورينيو.

ولفت أحمد حسام ميدو إلى أن قرار إقالته من تدريب مصر المقاصة كان ظالما؛ خاصة أنه كان على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه لم يكن بينه وبين لاعبي المقاصة مشاكل، وحزن البعض من عدم المشاركة طبيعي.

كما تحدث ميدو عن تجربته مع الزمالك قائلا: "توليت الزمالك فى فترة كان يحتاج فيها لخبير كروى، لعبور الأزمة وتمت إقالتى فى ولايتي الأولى، رغم وجود فرصة فى التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال".

وعن تجربته مع الدراويش، قال : "شعرت بتضحية إدارة الإسماعيلي بي فى أزمة حسنى عبدربه ولذلك فضلت الرحيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عفروتو يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة حسني عبد ربه و ميدو في الإسماعيلي.. فيديو

عقده ينتهي في الصيف.. المقاصة يفاوض إيهاب جلال للبقاء مع الفريق

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

ترشيحاتنا

أمير عربي ملأ خزانات قصره في بريطانيا بمياه إيفيان الفرنسية

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

أخبار الحوادث.. السيطرة على حريق مصنع حلويات.. حبس لاعب نادي المصري

متحدث الوزراء: رئيس الحكومة كلامه مباشر وفيه أطباء متقاعسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة