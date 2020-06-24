ميدو: الإسماعيلي ضحى بي بسبب حسني عبدربه.. وتجربتي مع المقاصة قاسية

قال أحمد حسام ميدو ، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، إنه لم يبتعد عن التدريب ولكن تجربته الأخيرة مع نادي مصر المقاصة، كانت قاسية.





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وأضاف أحمد حسام ميدو ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن مصر المقاصة قدم أفضل كرة فى الدورى تحت قيادته، وكان الفريق الفيومي، أكثر الفرق صناعة للفرص فى المسابقة، بعد الاهلى.





وأكد ميدو ، إنه واجه سوء حظ كبير مع المقاصة، وقد فقد الفريق الفيومي، عدة نقاط بطريقة غريبة وكان يحتاج للفوز بمباراة واحدة فقط لكسر سوء الحظ، مشددا على أنه رفض الاستقالة من المقاصة؛ لأنه ليس أفضل من انشيلوتي أو مورينيو.





ولفت أحمد حسام ميدو إلى أن قرار إقالته من تدريب مصر المقاصة كان ظالما؛ خاصة أنه كان على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه لم يكن بينه وبين لاعبي المقاصة مشاكل، وحزن البعض من عدم المشاركة طبيعي.





كما تحدث ميدو عن تجربته مع الزمالك قائلا: "توليت الزمالك فى فترة كان يحتاج فيها لخبير كروى، لعبور الأزمة وتمت إقالتى فى ولايتي الأولى، رغم وجود فرصة فى التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال".





وعن تجربته مع الدراويش، قال : "شعرت بتضحية إدارة الإسماعيلي بي فى أزمة حسنى عبدربه ولذلك فضلت الرحيل".