ميدو: من حق الأهلي التتويج بالدوري.. وسيخسر 112 مليون جنيه في حالة إلغائه.. فيديو

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الأهلي هو أكثر فريق يستحق التتويج بلقب الدوري، هو الأفضل فنيًا وعلى صعيد الاستقرار".

لا يوجد لائحة تمنح الأهلي لقب الدوري إذا لم يستكمل، ولذلك كنت معترضا على الأمر لأنه في غياب اللائحة لا يجوز الاختراع".

وأكمل: "كنت أتمنى أن تقرر الدولة ومجلس الوزراء عودة النشاط، على أن تترك أمر المسابقات لاتحاد الكرة ، ف