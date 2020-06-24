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رياضة

ميدو: من حق الأهلي التتويج بالدوري.. وسيخسر 112 مليون جنيه في حالة إلغائه.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة، إن النادي الأهلي يعد الأكثر أحقية بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

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وأشار ميدو في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأهلي يحارب من أجل عودة النشاط للدوري لعدم الوقوع في خسارة اقتصادية كبيرة، الأهلي هو أكثر فريق يستحق التتويج بلقب الدوري، هو الأفضل فنيًا وعلى صعيد الاستقرار".

وأكمل: "كنت أتمنى أن تقرر الدولة ومجلس الوزراء عودة النشاط، على أن تترك أمر المسابقات لاتحاد الكرة ، فلا يوجد لائحة تمنح الأهلي لقب الدوري إذا لم يستكمل، ولذلك كنت معترضا على الأمر لأنه في غياب اللائحة لا يجوز الاختراع".

واختتم: "الأهلي لا يحارب لعودة الدوري بسبب إضافة لقب فقط، لكنه سيتعرض لخسارة 112 مليون جنيه لدى الشركة الراعية، وهو أكثر المتضررين اقتصاديًا".
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