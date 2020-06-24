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محافظات

محافظ الغربية: رعاية المسنين أولوية قصوى.. وتدابير احترازية مكثفة لحمايتهم من كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:41 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
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أحمد على

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، تقديم أفضل رعاية ممكنة لكبار السن، مع توفير كافة الإجراءات لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا ، وتلبية كافة احتياجاتهم.


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في هذا السياق، أجرى د. عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، صباح اليوم، جولة تفقدية لدار السعادة للمسنين بطنطا، تنفيذا لتوجيهات د. طارق رحمي محافظ الغربية، بتوفير أقصي درجات الرعاية لنزلاء الدار .


أكد  وكيل وزارة الصحة بالغربية ، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من الإصابة بالفيروس، حيث تم تخصيص طبيب وممرضة علي مدار ال 24 ساعة لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.


وأضاف د. عبد الناصر حميدة، أنه تم فحص جميع المخالطين من نزلاء الدار والعاملين بها وتبين سلامتهم بعد وجود حالات اشتباه إصابة بالفيروس لعدد 2 من المسنات المقيمات بالدار والموجودين حاليا بمستشفي المنشاوي العام.


من جانبها، أوضحت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، أنه تم فحص جميع النزلاء والعاملين علي الفور من ظهور الحالتين بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر بطنطا وتقديم التوعية اللازمة لهم.


وحول أعمال التطوير الجارية بالدار، أفادت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزارة التضامن بشأن أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الانتاج الحربى وأفادت وزارة الإنتاج الحربي وزارة التضامن بإيقاف الأعمال مؤقتا لحين تقييم الموقف.


وأضافت " النادرى"، أن هناك متابعة مستمرة لدار السعادة للمسنين، مؤكدة توفير كافة المستلزمات الوقائية الشخصية للنزلاء من كمامات ومطهرات، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم الوقائي يوميا.

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