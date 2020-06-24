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محافظات

إزالة 821 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:41 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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ايمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الأشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 649 متر مربع، و 34 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4975 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 310 متر مربع، و حالتي تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه 5 أفدنة


ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى اليوم 821 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدان و5 قيراط و16 سهم، و 4158 حالة إزالة مبانى بمساحة 569947 متر مربع.


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كان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضي زراعية، بناء على اراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.

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