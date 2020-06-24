دوا ليبا تحقق 140 مليون مشاهدة بـ Break my heart.. فيديو

140 مليون مشاهدة بكليب أغنيتها Break My heart بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على طرحها بقناتها الرسمية على "يوتيوب".





أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت.









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وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا ليبا تريند بالتزامن مع طرح ألبومها الجديد.













ويضم الألبوم 11 أغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.



