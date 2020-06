دوا ليبا تحقق 140 مليون مشاهدة بـ Break my heart.. فيديو

أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت.









اقرأ أيضا:











وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا ليبا تريند بالتزامن مع طرح ألبومها الجديد.













ويضم الألبوم 11 أغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.