دوا ليبا تقترب من 100 مليون مشاهدة بـ كليب Break my heart .. فيديو

اقتربت المغنية البريطانية دوا ليبا من تحقيق 100 مليون مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة Break My heart بعد مرور اكثر من شهر ونصف على طرحها بقناتها الرسمية على يوتيوب.





اغنية Break my heart من البوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في اواخر شهر مارس بدلا من ابريل بعد تسريبه عبر الانترنت.





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وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما اصبحت دوا لبيا تريند بالتزامن مع طرح البومها الجديد.



