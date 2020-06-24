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محافظات

محافظ الشرقية يكرم الحاصلين على دورتي أساسيات التحول الرقمي والشبكات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:32 م
محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم الفائزين
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محمد الطحاوي

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 27 من العاملين بالديوان العام الحاصلين على دورتي أساسيات التحول الرقمي والشبكات بالمعهد القومي للاتصالات، الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات العاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية ، بمنحهم شهادات تقدير تشجيعًا لهم وتقديرًا لما قدموه من مشروعات لتطوير منظومة العمل بالجهاز الإداري وتحقيق أداء متميز خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية لخلق كوادر شابة قادرة على تحسين منظومة العمل.


أكد محافظ الشرقية أن الهدف من الدورات التدريبية تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري، والتدريب علي استخدام أحدث الأساليب العلميه في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشامله ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكوميه وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.


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طالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري ، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد دورات تدريبية داخل المحافظة لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري لشغل الوظائف القيادية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب العليا والاستفادة من الطاقات الشابة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.


وأكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أهمية الحاجه لإسراع الخطي في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة والاستفادة من تطبيقاته المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والتغلب علي اي أحداث طارئة قد تلم بالمجتمع مثل جائحه كورونا وما تتطلبه إجراءات إحترازية ووقائية كالحد من التجمعات، وتم تفعيل طرق التواصل الحديثة (أون لاين) وعقد الاجتماعات والمؤتمرات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس التي من شأنها أن تقلل الكثير من الوقت والجهد.


أعرب المكرمون عن إمتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية  بالمعهد القومي للإتصالات (أون لاين) ، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


يذكر أن دورة أساسيات التحول الرقمي بالمعهد القومي للإتصالات أقيمت على مرحلتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس وشملت كل مرحلة 8 أيام تدريب بإجمالي 48 ساعة وتقدم لها 21  متدرب ودورة أساسيات الشبكات بالمعهد القومي للإتصالات والمعتمدة دوليًا من شركة سيسكو أقيمت على مدار 10 أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس بإجمالي 60 ساعة وتقدم لها عدد 6 متدربين من ديوان عام المحافظة.

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