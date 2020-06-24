من ضابط بالقوات الجوية إلى بطل في الاختيار.. كريم العمري يروي تفاصيل اقتحامه مجال التمثيل

قال الفنان كريم العمري ، إنه خرج من القوات الجوية ب القوات المسلحة بعد خدمة 20 سنة لظروف طبية، و قرر انه يترك المجال وان يبحث عن موهبته في التمثيل.





وتابع الفنان كريم العمري، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من كثرة ارتباطه بالجيش وحبه للوطن قام في بعض ادواره في التمثيل بعمل ضابط جيش، موضحًا انه ليس هناك بيت او عائلة مصرية تخلو من ضابط جيش او شهيد في الجيش.





واوضح انه من الاعمال التي شارك فيها بدوره في الجيش المصري كان مسلسل " الاختيار "، وفيلم " الممر "، لافتًا الى ان طبيعة الضباط صعبة ان تمثل لانهم يتمتعوا بثبات انفعالى كبير وهذا عكس التمثيل فيجب اظهار المشاعر بشكل كبير.





واضاف انه رغم انه كان ضابطا الا انه وجد صعوبة في تمثيل دور ضابط الجيش في "الاختيار" و"الممر"، واي دور اخر في التمثيل اسهل بكثير.



