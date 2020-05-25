في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

تخرج كريم العمري ابن محافظة بورسعيد في الكلية الجوية، وكان ضابط طيار ولكن لأسباب صحية، ترك عمله ودخل في مجال الفن ولامتلاكه موهبة ومقومات تؤهله لذلك وقع اختيار خيري سالم، المخرج المنفذ لمسلسل الاختيار، على "كريم" ابن بورسعيد، ليجسد شخصية النقيب هشام "ضابط صاعقة" في القوات المسلحة.





وأكد "العمري"، في حوار لـ"صدى البلد"، أن هناك صداقة قوية جدًا تربطه بـ "أمير كرارة" منذ سنوات، فهو "عشرة العمر"، قائلًا "العمل معه متعة، فهو ينصح ويوجه ويؤكد أن النجاح لن يكون فرديًا بل بالعمل الجماعي، ويريد أن يجعل الجميع "نجوم".





وأضاف كريم العمرى، "هذا هو أمير كرارة الذي لم يتغير حتى عندما أصبح من نجوم مصر الأوائل، فأمير معروف "بالجدعنة" والتواضع والأخلاق الرفيعة".





وأكمل "العمري"، حديثه، قائلًا "لي عظيم الشرف في تجسيد شخصية النقيب هشام الذي لازم أحمد منسي طوال المسلسل، وتقابلت بالفعل معه ولن أستطيع وصف شخصيته الحقيقية فهو بطل نادر من أبطال مصر، استقبل الشهيد منسي عند ذهابه لسيناء، وهو أقدم ضابط خدم في سيناء، وكان الأكثر معرفة بخبايا الأماكن فله أعمال بطولية لا تحصى "قلبه ميت"، فهو رجل من نوع مختلف.





وقال كريم العمرى "أتمنى أن أكون وصلت بتجسيد الشخصية لدرجة الاقتناع به".





وأضاف ابن بورسعيد، أن خلفيته العسكرية هي التي أهلته وسهلت عليه مهمة الدور الذي جسده، مشيرا إلى أنه كان ضابط طيار في الجيش، مما سهل له أن يعيش الحالة ويشعر بالشهداء ويعرف العمل الشاق الذي يعيشونه كل لحظة ينتظرون الشهادة في أي وقت ومرحبين بها من دون خوف.





وتابع "الحمد لله جميع شخصيات المسلسل حقيقية، ولأبطال مصر منهم من استشهد ومنهم من ينتظر الشهادة حتى الآن، وتسكين الممثلين للشخصيات لم يكن فيه مجاملات والاختيار يتم عن طريق الشكل والمواصفات الخاصة بالشخصية".





وتحدث كريم العمرى عن أكثر المشاهد صعوبة التي مرت عليه أثناء تصوير المسلسل في "اللوكيشن"، والتي انتابه فيها الحزن والألم والغيظ، عندما كان يشاهد التكفيريين وهم يخططون لاغتيال خير جنود الأرض ويصفونهم بأعداء الدين، فكان يشعر بالتعصب فعلا".





وروى العمرى أنه تأثر بمشهد عند ترقية الشهيد منسي لمقدم، وعلق الرتبة على كتفيه أنا شوفت قدامي الشهيد منسي فعلا، قائلا "أول ما شوفت الاسم بالرتبة بالشارات ما قدرتش أعمل المشهد بسهولة من كتر تأثري، وتمت إعادته أكثر من مرة، حقيقي عيني دمعت وقلبي وجعني، وده كان من أصعب المشاهد لي في التصوير".





وتقدم العمري بالشكر للرائد محمد طارق الوديع "بالمعاش"، لأنه دربه على النزول من على سطح المنشآت من الدور الثالث بالحبل في وقت قياسي، في وقت "مشاهد الاقتحامات"، مشيرًا إلى أن الفنانين جسدوا المشاهد الصعبة بأنفسهم دون "دوبلير".





وقال العمرى أنا بفرح جدًا لما ألاقي بوستات لي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" من أبناء بورسعيد، وهم يفتخرون بي، ويشيدون بدوري في المسلسل.





واختتم "كريم العمري"، "أنا أفتخر بكوني ابن من أبناء بورسعيد، لي عظيم الشرف بذلك، فهي أول مدينة في المواجهة والتصدي لأي عدو على مصر، هي المدينة "الفدائية " فدورها تاريخي لن ينكره أحد فهي "الباسلة"، كما أنها أم لـ محمود ياسين، سكينة فؤاد، كامل أبو علي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير".



