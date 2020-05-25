والدة إياد صاحب دور حمزة المنسي : ابني وافق يقص شعره فى الاختيار..فيديو

قالت والدة إياد الذي قام بدور "حمزة" أبن الشهيد أحمد المنسي في مسلسل الاختيار، أن أبنها كان سعيد جدا خلال التصوير، وحزن كثيرا بعد الأنتهاء من التصوير.





وأضافت والدة إياد خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أنه تم أرسال مشهد تجريبي لها عبر الواتساب ليتدرب عليه إياد، ولكنها كانت مترددة من قدرة أبنها على نطق بعض الكلمات الصعبة مثل الشيخ زويد ورفح، نظرا لصغر سنه.





وأشارت والدة إياد إلى أن أبنها فجاءها بسرعة حفظة، وبعد أن أرسلت فيديو المشهد الذي قام بتمثيلة، تم أختياره دون أن ينضم لتجارب أداء أخرى.





وأوضحت أن العمل كان يتطلب قص شعر إياد لانه كان طويل، وكانت تعتقد أن ابنها سيرفض، ولكنه كان سعيدا جدا أثناء تصوير الاختيار





وتابعت: أن مجمل مشاهد إياد 9 مشاهد ، موضحة أنه قام بعمل فوتوسيشن بـ "أفرول الصاعقة" ، بعد الأنتهاء من تصوير المسلسل .