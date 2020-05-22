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ماذا قال السيسي عن الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابى هشام عشماوي.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يقارن بين المنسى وعشماوي
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حمزة شعيب
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر على إلقاء الجيش الوطنى الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسى".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية منذ شهور، قائلا: "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم خان، وحد تانى استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتانى عاوزينه علشان نحاسبه".

وأكد أن الفرق بينهما أحدهما خان والآخر استمر على العهد وحافظ على وطنه، فنسعى جميعًا لتحيته والآخر الخائن "عايزينه علشان نحاسبه".

وتسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي الإرهابى هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.
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