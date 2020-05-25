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أخبار البلد

فيديوهات إعدام عشماوي ومسلسل الاختيار تستفز الإخوان وتدفعهم لزج محمد علي مجددا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:40 ص
محمد علي
محمد علي
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عبد العزيز جمال - مصطفى رماح

هاجم المصريون الفيديو الجديد الذي طل فيه المقاول الهارب محمد علي وهو يهاجم فيه سياسة الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة الفيروس والحفاظ على حياه المواطنين ، حيث أدرك الشعب أن الجماعة الإرهابية بدأت  بالاستعانة بالمقاول الفاشل لمحاولة إعادة إحيائه لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها بعد سقوط خليتها الإعلامية ، وكذلك بعدما استفزهم فيديوهات إعدام هشام عشماوي ومسلسل الاختيار الذي أظهر مدى بطولات الجيش المصري.


وحرص الشعب المصري على الرد على المقاول الهارب عبر منصات التواصل الإجتماعي مؤكدين أنه ممول من أجل الهجوم على الدولة المصرية.


وقال أحد الحسابات عبر تغريده له على تويتر : " الخرفان عايزين يتعلقو بقشايا حتي لو كان خروف اهبل عامل فيها حدق وهو اصغر واحد معدي يناولو علي قفا فعلا اللي قال عليكم خرفان صدق".


ونشر حساب باسم جينا : "محمد على راجع تانى يقدم الفقرات الكوميدية، ياااه هو مسلسل الاختيار وجع أسيادك أوى كده يا محما دا احنا هنتسلى ونضحك ضحك". 


فيما قالت أية جمال :"هما شوية الجهلة دول مستنيين ايه تانى يحصل في البلد علشان يفوقوا ؟؟!!لما نبقا دولة محتلة ؟؟؟؟؟"


وفي نفس السياق شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوم على عناصر جماعة الإخوان الارهابية ، بعد سقوط خلية الإخوان الإعلامية التي كانت تتولى فبركة الأخبار وإذاعتها في قنوات الجزيرة .


حيث قال أحد الحسابات: " استعانة الإخوان بورقة محروقة متمثلة في المقاول الفاشل الذي سبق وأن أعلن فشله بنفسه واعترف بأن الشعب المصري لا يكترث إليه.. يعكس إفلاس جماعة الإخوان وعدم قدرتها على إقناع اشخاص آخرين لهم قيمة أو تأثير للعمل لصالحها".



واضاف : "حتى الأموال القطرية أصبحت لا تستطيع شراء ذمم إلا الأشخاص المعروفين لدى الجميع والشعب المصري بأنهم من عبدة الدولار.. ويمكن القول أن الجماعة قد أفلست ومؤشرات سقوطها قد بدأت؟!".

وكانت قد قامت جماعة الإخوان الارهابية بحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة.


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