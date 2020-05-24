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حوادث

بعد دفاعهم عن عناصر خلية إرهابية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون عمرو بدر والبلشي وجمال عيد

الأحد 24/مايو/2020 - 02:48 ص
عمرو بدر
عمرو بدر
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مصطفى رماح
دشن رواد السوشيال ميديا حملة للهجوم على النشطاء الذين يروجون لافكار الجماعة الارهابية بسبب دفاعهم ومطالبهم بالافراج عن عدد من الاخوان الذى تم ضبطهم منذ يومين بسبب قيامهم بفبركة اخبار ضد الدولة، حيث قامت جماعة الإخوان الارهابية بحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة.

ظهر عمرو بدر ليطالب بالحرية للشخص الذي اعترف بنفسه بعمالته وقيامه إعداد تسجيلات مفبركة لتشويه مصر واذاعتها بقناة الجزيرة.. ويطالب بحريته!

وقال احد رواد السوشيال ميديا: "نحن نعلم أن السبب الرئيسي لهذا الموقف وكم الدولارات التي سيحصل عليها مقابل هذا الدفاع وعلى الجميع أن ينتبه بعد فضح المخطط الإخواني.

وقال آخر: سيظهر العملاء من الداخل وستسمعون أصوات خالد علي وخالد البلشي وجمال عيد وأمثالهم من العملاء الطلقاء وفي الخارج بعد أن بدأت ورقة محمد ناصر ومعتز مطر في الاحتراق أمام وعي الشعب المصري.. جاءت جماعة الإخوان بالمقاول السكير محمد علي أملا في تنفيذ مخطط جديد وأدوات جديدة".

وقال اخر: "نقول لمن يقف وراء هؤلاء الشعب المصري يعي تماما مؤامرتكم وعملائكم، فى مصر الذي ينبحون ليل نهار ينظر لهم الشعب باحتقار.. بل يذكرهم أيضا بأنه لازال هناك مؤامرات تحاك بمصر وأن هناك طابور خامس مستعد لأن يمرق الدولة ويدمرها في سبيل حفنة من الدولارات ،ان كل هذا لا يؤدي إلا لمزيد من تكاتف الشعب المصري حفاظا على الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر .. الشعب المصري ينتظر أن يتم القصاص من ععلاء الداخل الذين ما زالوا طلقاء أمثال عمرو بدر".


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