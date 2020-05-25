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حوادث

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:05 ص
سقوط خلية الإخوان
سقوط خلية الإخوان الإعلامية
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مصطفى رماح
بعد سقوط خلية الإخوان الإعلامية التي كانت تتولى فبركة الأخبار وإذاعتها في قنوات الجزيرة بدأت الجماعة الإرهابية بالاستعانة بالمقاول الفاشل لمحاولة إعادة إحيائه لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها!!

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوم على عناصر جماعة الاخوان الارهابية ، حيث قال احدهم : " إستعانة الإخوان بورقة محروقة متمثلة في المقاول الفاشل الذي سبق وأن أعلن فشله بنفسه واعترف بأن الشعب المصري لا يكترت إليه.. يعكس إفلاس جماعة الإخوان وعدم قدرتها على إقناع اشخاص آخرين لهم قيمة أو تأثير للعمل لصالحها".



واضاف : "حتى الأموال القطرية أصبحت لا تستطيع شراء ذمم إلا الأشخاص المعروفين لدى الجميع والشعب المصري بأنهم من عبدة الدولار.. ويمكن القول أن الجماعة قد أفلست ومؤشرات سقوطها قد بدأت؟!".

يذكر أن رواد السوشيال ميديا دشنوا حملة للهجوم على النشطاء الذين يروجون لافكار الجماعة الارهابية بسبب دفاعهم ومطالبهم بالافراج عن عدد من الاخوان الذى تم ضبطهم منذ 3 أيام بسبب قيامهم بفبركة اخبار ضد الدولة.

وكانت قد قامت جماعة الإخوان الارهابية بحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة.




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