سند الأمة وقت الأزمات .. جهود القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا .. تطهير وتعقيم للمنشآت والأماكن العامة ووسائل النقل ..توزيع ماسكات طبية مجانا.. واستعداد المستشفيات والفنادق العسكرية لمواجهة الفيروس

الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا:

توزيع الماسكات الطبية مجانًا على المواطنين

تطهير وتعقيم الشوارع في مختلف المحافظات لمجابهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم المنشآت والأهداف الحيوية والإستراتيجية لمواجهة كوفيد - 19

استخدام أحدث الوسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية

فتح 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

إنتاج يومى للماسكات الطبية يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة مواجهة فيروس كورونا

تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية

تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة حفاظًا على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا







سند الأمة وقت الأزمات.. هكذا هي القوات المسلحة، ففي كل تحد يمُر بالدولة المصرية، نرى القوات المسلحة تتدخل بكل فخر واعتزاز، لكي تساهم في مجابهة هذا التحدي، فليس غريبًا على خير أجناد الأرض، بأن يقفوا مع مصر في التحديات، فالعلاقة بين الشعب المصري وجيشه، هي علاقة استثنائية، تمتد بامتداد التاريخ المصري القديم، مما جعلها علاقة ذات طبيعة خاصة واستنائية.









لكن التحدي هذه المرة كان صعبا، إن لم يكن مستحيلا، فما تعرضت له مصر، لم تتعرض له من قبل على الإطلاق، وليس في مصر فققطـ بل في دول العالم، تحدٍ يُهدد حياة البشرية كُلها، فلأول مرة، نرى غالبية دول العالم تعلن عن تطبيق حظر "كلي - جزئي" لمواجهة هذا التحدي اللعين، لكي تنجو منهُ، فما هو هذا التحدي؟.









منذ مطلع يناير عام 2020، واجهت البشرية فيروس جديدا أطلق عليه "فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19"، ينتقل عبر البشر بصورة رهيبة، حيث كانت البداية من الصين، حتى وصل إلي جميع دول العالم، وبسبب ذلك المرض، توفي 350 ألف مواطن في العالم حتى الآن، وإصابة 6 ملايين مواطن حتى الآن، أما في مصر، فيبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 17 ألف إصابة، و 720 وفاة، وطبقًا للمؤشرات، فإن مصر لازلت في المرحلة الآمنة في الفيروس، وذلك عكس بقية الدول، والتي شهدت وفيات بالمئات يوميا، وإصابات بالآلاف يوميا أيضا.





دور القوات المسلحة في معاونة أجهزة الدولة لمجابهة الفيروس

عملت القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة على مجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، وذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.









قامت القوات المسلحة بعملية تطهير وتعقيم للشوارع والمنشآت والأماكن الحيوية والأهداف الإستراتيجية، كذلك قامت بتطهير وتعقيم مواقف النقل الجماعي، ومحطات السكك الحديد والمترو، ومباني المحافظات والمناطق الخدمية والتجارية، والتي يتناوب عليها المواطنون بكثافة بصورة يومية، كذلك تم توزيع عشرات الآلاف من الماسكات الطبية على المواطنين مجانًا، للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









وحرصت القوات المسلحة، على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية، لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفى أوقات فرض حظر التجول، لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن، أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت.









كما قامت القوات المسلحة، بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة، للماسكات الطبية التنفسية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك، وتوفيرها للمواطنين، فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.









وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة، على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية، بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها، للقيام بأعمال التطهير، لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية، التى يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.









البداية

كانت بداية تلك الإجراءات، بقيام الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، حيث استمع إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة الفيروس، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياطى الواحد يكفي لقوة "20 ألف فرد" جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الإستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.









كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين، من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية، العديد من الإجراءات، منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على جميع المستويات، كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة "12" طنا للعربة بجميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.









كذلك تطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانٍ، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.









كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى شرح توضيحى للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة، التى قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان، والبيئة المحيطة به، لتحديد الإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة.









كما تمت دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتضمن العرض امتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجى للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة الـ "PCR"، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.









من جهته، أشاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة فى مواجهة الأزمات.









السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



الرئيس يتفقد أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها مع الإنتاج الحربي لمواجهة فيروس كورونا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم، التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.









القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظتي الجيزة والسويس

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها للإدارات التخصصية، باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم، لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث انتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة، وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة، لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائى، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.









وشملت أعمال التطهير والتعقيم، مبنى ديوان المحافظة، وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية، ومواقف النقل الجماعى ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو، وكوبرى عباس ومسجد الاستقامة ومستشفى الرمد، وعدد من المدارس التعليمية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.









وفى سياق متصل قام الجيش الثالث الميدانى، بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعى وأماكن الانتظار الخاصة بها، وعددا من المدارس بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التي تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم.









القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظتى الجيزة ومطروح

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قامت الإدارات التخصصية المعنية، بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة، وشملت مواقف النقل الجماعي ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعددا من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.









وفي سياق متصل، قامت المنطقة الغربية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمدينة مطروح، وشملت عددا من الأماكن الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية، ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعية وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية، و انتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزى، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة ، وفى مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة ، ومواقف النقل الجماعية وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.









وحرصت القوات المسلحة فى أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين ، وعلى أن يتم التنفيذ أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.









مجانا .. القوات المسلحة توزع الماسكات الطبية على المواطنين بـ 4 محافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها، إلى هيئة الإمداد والتموين القوات المسلحة، بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية، وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية فى محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.









كما انتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس، وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعى ومكاتب البريد، وفى الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية، وموقف النقل الجماعى وأنفاق قناة السويس، ومعدية نمرة 6 للقادم والمتجه من وإلى سيناء، وفى محافظة بنى سويف، تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بنى سويف، وموقف النقل الجماعى بالمحافظة.









تعقيم وتطهير المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت والمواقف ومحطات السكك الحديدية بالمحافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها، للعناصر والإدارات التخصصية المعنية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى، لموقفى النقل الجماعى بالمرج ومدينة السلام، إضافة إلى محطة 23 يوليو بالمرج للقطارات والشوارع الرئيسية والمرافق الخدمية المحيطة بها، حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمال التعقيم الوقائى لتلك المرافق الحيوية، والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها، باعتبارها من أهم مواقف النقل الجماعي التي تخدم عددا كبيرا من سكان محافظات الدلتا وإقليم القناة والصعيد.









كذلك تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "المرج الجديدة" ،وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، علاوة على كونها من أهم محطات خطوط مترو الأنفاق، التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، كذلك محطة 23 يوليو للقطارات بمنطقة المرج ذات الكثافة السكانية العالية.









وفي سياق متصل، قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي، لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلي الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، حيث قامت بتطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية، وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية ،وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيري الكبير، بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر.









فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.









تطهير وتعقيم مواقف زهراء مدينة نصر وعزبة الهجانة وكوبرى الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها، للإدارات التخصصية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى، لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر، وموقف عزبة الهجانة وكوبرى الجيش، وعدد من الشوارع المحيطة، بهما والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه تطبيق حظر التجول، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.









تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة، وأطقم التطهير المحمولة، للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط، من خلال الأطقم الفنية التى تنفذ كافة المهام الموكلة إليها، بشكل احترافى وبروح معنوية عالية، دلالة على الوعى الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من إنتشار الفيروس.









وفى سياق متصل، قام الجيش الثانى الميدانى، بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية، والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والتى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم، كما تضمنت الإجراءات الوقائية، القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد، ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعى بالإسماعيلية، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد، فضلا ًعن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط.









القوات المسلحة توزع الماسكات الطبية على المواطنين بمواقف النقل الجماعى

واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحةـ تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا، حيث قامت عناصر القوات المسلحة، بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.









وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها، وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة، لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين.









القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي بـ موقفي عبود والمظلات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها، للإدارات التخصصية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى، لكل من موقفي عبود والمظلات، والشوارع الجانبية، والكبارى المحيطة بهما، باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، كما تم تطهير عدد الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين، لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.









وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة، وأطقم التطهير المحمولة، للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والأسوار الداخلية والخارجية لكلا الموقفين، من خلال إستخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية، لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية، والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها.









بالميادين ومحطات المترو..القوات المسلحة توزع الكمامات مجانا على المواطنين

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية، وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية، ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.









القوات المسلحة تعقم المباني الحكومية وميادين وشوارع القاهرة والإسكندرية

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة، أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية ، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية.









شملت أعمال التعقيم والتطهير، ميدان العباسية وعددا من الشوراع المحيطة، ومسجد النور وبرج مصر للسياحة، ومجمع محاكم مجلس الدولة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومبنى وزارة الكهرباء والطاقة، وجهاز الخدمات العامة، وعددا من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يوميًا، بالإضافة إلي موقفى النقل الجماعي بالعباسية وألماظة، وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين ، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المبانى والأرصفة.









وفى سياق متصل، قامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية، بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى، بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الاسكندرية، كذاك سوق الجملة بالحضره، بإعتباره مصدرا رئيسيا لتوزيع الخضروات والفاكهة، ومحطات السكك الحديدية بالأسكندرية، حيث أنها مقصد للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية ، كما تمت عمليات التطهير الخارجى لمستشفى العجمى التخصصى.









القوات المسلحة تعقم وتطهر محطة مصر وميدان رمسيس والمناطق المحيطة به

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة، أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية ضد فيروس كورونا، وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر، ومسجد الفتح ومحيطه، وشوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة، التى عملت على تطهير واجهات المبانى والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير جميع الأسطح الملامسة للمواطنين.









وحرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها، بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها، للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى، بتلك الأماكن الحيوية، بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية، ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير، بأحدث الوسائل والمعدات أثناء توقيتات حظر التجول، لضمان عدم تعطل حركة المرور، وكذلك خلوها من المواطنين المترددين، مع اتخاذ، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير.









وعكست أعمال التعقيم والتطهير، مدى كفاءة عناصر القوات المسلحة، فى تنفيذ جميع المهام المكلفة بها، بروح معنوية عالية، وقدرتهم على استخدام أحدث المعدات والوسائل وتطويعها طبقًا للمهمة المكلفين بها.









القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة فيروس كورونا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإداراتها التخصصية؛ للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية، لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة؛ حفاظًا على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية، طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية، التي تم استيرادها من الخارج، بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والهيئة للشراء الموحد والإمداد الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.









القوات المسلحة تطهر وتعقم ميدان العتبة وحى الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها للإدارات التخصصية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى، لكل من ميدان العتبة وحى الموسكى، ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد، والمسرح القومى، وميدان وجراج الأوبرا، وشارعى عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة، التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، فضلًا عن تطهير وتعقيم شارع الأزهر، وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.









وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة، وأطقم التطهير المحمولة، للقيام بالأعمال الوقائية لجميع الطرق والممرات والحوائط، وواجهات المبانى من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير، ذات معايير الجودة العالمية، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية، والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها، باعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة.









القوات المسلحة تعقم مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكاتدرائية من فيروس كورونا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها للإدارات التخصصية التابعة للقوات المسلحة، القيام بعملية التعقيم والتطهير الوقائى، لكل من، مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه وانتماءاته.









وتضمنت أعمال التعقيم الوقائى، تطهير جميع المنشآت، وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات، باستخدام المواد الكيميائية المُطهرة، والتى روعى فيها، جميع الخصائص الصحية الآمنة، وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، من خلال الأطقم المتخصصة، والتى أثبتت مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية، واستعداد عالٍ لتنفيذ جميع المهام على أكمل وجه، وبذل قصارى الجهد من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.









وأثنى فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، على الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى عمليات التعقيم والتطهير الوقائى، لما يمثله ذلك من حماية للمواطنين، مؤكدًا أن تلك الإجراءات الوقائية هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، فيما وجه نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، لجهودها المبذولة فى تنفيذ أعمال التطهير، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة، كما أشاد بالاحترافية والجاهزية للأطقم المعنية بأعمال التطهير.









القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لصلاح سالم ووزارة التعاون الدولى

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية، لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية، بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة، والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى، لمحور صلاح سالم، كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة، للعديد من المحافظات منها: "دمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء"، كذلك العديد من الأحياء والميادين الرئيسية، فضلًا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى.









وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية، التى تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، بما يساهم فى الحد من انتشار الفيروس، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.









وفى سياق متصل، تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة، لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولى، وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، وقدمت الدكتورة سامية حسين، مساعد وزيرة التعاون الدولى، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة جميع الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الآن لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".









القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأوامر للإدارات التخصصية المعنية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير، التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.









تم الدفع بأطقم التطهير، للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير، وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع، وجميع الأسطح والأرضيات والحوائط، كذلك تنفيذ كل الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات"، وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى، التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.









فضلًا عن دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة، لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا، ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل، وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.









وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير، ذات المعايير العالمية، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات، من خلال الأسلوب العلمى الراقى، والذى يضمن التنفيذ بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، لضمان عدم تعطل حركة المرور، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت.









تطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية، لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، من خلال تكليف إداراتها التخصصية، بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى، والوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.









وقدم المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة جميع الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه.









وأكد أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا، تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة، لمجابهة جميع التهديدات، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التى لمسها من جميع العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية، فضلًا عن الأسلوب الإحترافى الذى إستخدمته الأطقم المتخصصة فى أعمال التطهير.









القوات المسلحة تقوم بعملية تطهير وتعقيم لجامعة القاهرة

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكليف إداراتها التخصصية، لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية، بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية، وذلك ضمن مخطط لإجراءعمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.









وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكر والعرفان للقوات المسلحة، على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى كافة المحن والأزمات، بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى، مؤكدًا أن ما تقوم به القوات المسلحة، يُعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومى المصرى، بمجابهة كافة التحديات والتهديدات، مشيدًا بالأسلوب الراقى للأطقم الفنية ، فضلًا عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التى تم إستخدامها خلال عمليات التطهير الوقائى، بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة.









القوات المسلحة تقوم بعملية تعقيم وتطهير جامعتي عين شمس والأزهر

أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.









بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية، والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل، بجامعتى عين شمس والأزهر، ضد فيروس كورونا، وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.









وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة، لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس، مشيدًا بما لمسه من تعاون فعال ودقة في الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها.







