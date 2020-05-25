هاشتاج # جملة_خالدة_في_مسلسل_الاختيار يتصدر تويتر.. ومغردون: على العهد يا رجالة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مسمهمش طواغيت اسمهم شهداء ‎#جمله_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار

‏جمل كتير

اسمهم شهداء مش طواغيت

علي العهد يا رجالة

احنا كتير مابنخلصش

رجالة منسي مابتموتش

الشهادة بتنقي صاحبها

عشان تموت شهيد لازم تعيش شهيد

‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار



‏اشهد الله اني عشت مدافعا عن دين الله و ارض سيناء الطاهرة و ان الاوان يضمني ترابها و لكن علي يد فئة ضالة

‎#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار

‏‎#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الاختيار

وجعتك يلا

و الله ماهتعرفوا تاخدوا حد مننا ..

‏غربل الكمين يامنسي

‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار

‏‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار