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فن

هاشتاج # جملة_خالدة_في_مسلسل_الاختيار يتصدر تويتر.. ومغردون: على العهد يا رجالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:46 ص
الإختيار
الإختيار
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مسمهمش طواغيت اسمهم شهداء ‎#جمله_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار

‏جمل كتير
اسمهم شهداء مش طواغيت
علي العهد يا رجالة
احنا كتير مابنخلصش
رجالة منسي مابتموتش
الشهادة بتنقي صاحبها
عشان تموت شهيد لازم تعيش شهيد
‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار

‏اشهد الله اني عشت مدافعا عن دين الله و ارض سيناء الطاهرة و ان الاوان يضمني ترابها و لكن علي يد فئة ضالة
‎#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار

‏‎#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الاختيار
وجعتك يلا
و الله ماهتعرفوا تاخدوا حد مننا ..

غربل الكمين يامنسي
‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار

‏‎#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار
عشان تموت شهيد لازم تعيش شهيد⁦

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