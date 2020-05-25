هاشتاج # جملة_خالدة_في_مسلسل_الاختيار يتصدر تويتر.. ومغردون: على العهد يا رجالة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
مسمهمش طواغيت اسمهم شهداء #جمله_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار
جمل كتير
اسمهم شهداء مش طواغيت
علي العهد يا رجالة
احنا كتير مابنخلصش
رجالة منسي مابتموتش
الشهادة بتنقي صاحبها
عشان تموت شهيد لازم تعيش شهيد
#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار
اشهد الله اني عشت مدافعا عن دين الله و ارض سيناء الطاهرة و ان الاوان يضمني ترابها و لكن علي يد فئة ضالة
#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الإختيار
#جملة_خالدة_فى_مسلسل_الاختيار
وجعتك يلا
و الله ماهتعرفوا تاخدوا حد مننا ..
غربل الكمين يامنسي
#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار
#جمله_خالده_في_مسلسل_الاختيار
عشان تموت شهيد لازم تعيش شهيد