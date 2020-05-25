أمير كرارة يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك.. شاهد

هنأ الفنان امير كرارة متابعيه بعيد الفطر المبارك عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا "‏كل سنه وانتم طيبيين

عيد سعيد".

وشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني 202‪0 بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

إقرأ أيضا :



أهم مخرج فى مصر.. أمير كرارة يوجه رسالة لبيتر ميمى

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

