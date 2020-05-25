AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمير كرارة يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:14 ص
امير كرارة
امير كرارة
Advertisements
مصطفى كرم

هنأ الفنان امير كرارة متابعيه بعيد الفطر المبارك عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا "‏كل سنه وانتم طيبيين
عيد سعيد".

وشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني 202‪0 بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

إقرأ أيضا :

أهم مخرج فى مصر.. أمير كرارة يوجه رسالة لبيتر ميمى

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب.. شاهد

الأبطال.. أمير كرارة ينشر صورا لأحمد منسى وأبطال كمين البرث عبر تويتر

ما أنا عادي اهو.. أمير كرارة ينشر صورة مع أحمد حلمي.. شاهد

رامي رضوان: شايل هم حلقة الاختيار بكرة ..شاهد

رامي صبري يعلق على حلقة الاختيار.. شاهد

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

ترشيحاتنا

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

آخر وقت لأداء صلاة العشاء حاضرًا .. قولان للعلماء احترس من التأخير

هل تقتل الأشعة فوق البنفسجية فيروس كورونا.. التجارب العلمية تجيب

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

بطل فيديو اجري يا شيخ: سكان منطقتي طلبوا إمامتي للصلاة.. وهربت بسبب سرينة الشرطة

آيات الشفاء من السحر والحسد .. ردد 22 آية بعد الفجر والمغرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف