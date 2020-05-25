أمير كرارة يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك.. شاهد

هنأ الفنان امير كرارة متابعيه بعيد الفطر المبارك عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا "كل سنه وانتم طيبيين
عيد سعيد".
وشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.
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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.
يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.
كل سنه وانتم طيبيين— Amir Karara (@AmirKarara) May 24, 2020
عيد سعيد ♥️ pic.twitter.com/Dbq0AhT8Pr