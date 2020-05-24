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محافظات

في عيد الفطر .. تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وحملات التطهير والتعقيم في بورسعيد

الأحد 24/مايو/2020 - 04:47 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة الاحياء خلال أيام عيد الفطر المبارك فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين والمستشفيات  كإجراء احترازى ووقائي على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية بالتعاون مع كافة الاجهزة المختصة  والاستمرار في متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة  حرصا علي سلامة وصحة المواطنين .

وأضاف أن هناك خطة متكاملة لاستغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة مع تكثيف أعمال الرش والتطهير مما  يسهل تلك الأعمال.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية .
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