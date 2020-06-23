تغيير مؤلف مسلسل الاختيار.. الإعلان رسميا خلال ساعات

أعلن مصدر خاص بشركة سينرجي أن الإعلان عن مؤلف الجزء الثاني من مسلسل الاختيار سوف يتم الإعلان عنه رسميا خلال ساعات، ومن بين أبرز المرشحين هو هاني سرحان مؤلف مسلسل "الفتوة".

وأعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل " الاختيار 2"، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز.





يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.



