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فن

تغيير مؤلف مسلسل الاختيار.. الإعلان رسميا خلال ساعات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:19 م
هاني سرحان
هاني سرحان
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محمد نبيـل
أعلن مصدر خاص بشركة سينرجي أن الإعلان عن مؤلف الجزء الثاني من مسلسل الاختيار سوف يتم الإعلان عنه رسميا خلال ساعات، ومن بين أبرز المرشحين هو هاني سرحان مؤلف مسلسل "الفتوة".

وأعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"،  عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكي وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

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