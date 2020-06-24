الشباب والرياضة: فتح صالات الجيم 15 يوليو.. فيديو

وفيما يخص مراكز الشباب، أوضح أشرف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه سيتم تنفيذ نفس الإجراءات وبدرجة عالية جدا، وذلك لأن مراكز الشباب لها اداره مباشرة من الوزارة ومديرياتها، معقبا: نفس الإجراءات ستتخذ، بالإضافة إلى وجود شباب متطوعين في كل مكان من أجل التوجيه.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن خلال الفترة القادمة سيتم إطلاق مبادرات للشباب المتطوعين في الأندية والأندية الكبيرة من أجل المساعدة والتوجيه.



وتابع : أن وفقا للخطة المتواجدة سيتم فتح الأندية الصحية، معقبا: نتيجة لضيق وصغر مساحات الأندية الصحية، تم وضع خطة وتكويد من أجل ضمان الكثافات وعودتها، حيث بدءا من 7/1 حتى 7/15 سيسمح للأندية الصحية بالتجهيز والاتصال بالأعضاء ووضع الأجهزة على تباعد من بعضها، ولكن بعد 7/15 سيتم العمل بها بشكل رسمي.





وأشار إلى أن طبقا لقرارات مجلس الوزراء سيحدث استكمال للمسابقات والدوري، بالإضافة إلى استكمال مباريات كرة اليد أيضا والأنشطة الرياضية.