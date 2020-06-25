مش كلها سلبيات.. استشاري تكشف إيجابيات العزل المنزلي

لجأت الكثير من دول العالم إلى تطبيق الحظر وتقليل ساعات العمل وإجبار المواطنين على التباعد الاجتماعي العزل المنزلى ، وذلك بهدف حمايتهم من الإصابة بـ فيروس كورونا والحد من تفشي الفيروس. وإجبارالمواطنينالاجتماعي





قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن فترة الحظر أو العزل المنزلى لم تكن كلها سلبيات كما يزعم البعض بل هناك بعض الأمور الإيجابية للعزل الاجتماعي في ظل هذه الفترة الصعبة، ووجود فرصة جيدة لتوطيد العلاقات الاسرية وفرصة لتقارب الآباء والأبناء ولقضاء وقت جيد مع العائلة.





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وأضافت استشاري الطب النفسي، إلى أن هناك بعض الروابط الأسرية القوية التى تساعدك فى التقارب من أفراد أسرتك.





وأوضحت "التعليم لسنا نقصد التعليم المدرسي ولكن نقصد تعليم القيم والمهارات داخل الاسرة مثل قيم الحب والصدق والامانة ومهارات التواصل والاعتماد على الذات والالتزام".





تابعت "والقيادة .. قيادتك لأسرتك عامل اساسي لنجاح الاسرة، كما ان من الامور البسيطة التي يمكنك تطبيقها هى التواصل مع أحبابك".