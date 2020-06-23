لحماية طفلك.. استشارى يقدم روشتة غذائية لمواجهة كورونا

يخشى الآباء والأمهات من إصابة أطفالهم بـ فيروس كورونا المستجد بالأخص بعد تفشي المرض و انتشاره وزيادة فرص الإصابة بالفيروس.





ولكن على الرغم من ذلك فأن تعزيز جهاز المناعة له دور كبير فى التصدى لفيروس كورونا، لذا قدم الدكتور تامر الشافعى، استشارى الأمراض الباطنة وأمراض الكبد، مجموعة من النصائح الغذائية التى تساعدك فى حماية طفلك من فيروس كورونا ...





-تناول الطفل في نظامه الغذائي اليومي مزيج من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة والأرز والبطاطس مع البقوليات مثل العدس والفاصوليا.

-تناول الفواكه والخضراوات الطازجة

-تناول اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان

-تناول اللحوم خاليه من الدهن





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-تناول الحبوب الكاملة مثل الذرة والشوفان والقمح والأرز البني

-تناول الاطعمة المسلوقة والمشوية بدلا من الأطعمة المقليه

-تناول المكسرات غير المملحة

-تقليل تناول السكريات والحلويات

-تناول معلقة عسل نحل علي الريق يوميا

-تناول المشروبات الدافئه علي الاقل 3 مرات يوميا

-تناول سناكس فاكهة ومكسرات بين الوجبات الاساسية

-تقليل تناول الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة

-تناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامين سي مثل الجوافة والفراوله والكيوي والبرتقال والبقدونس والفلفل والبروكلي والليمون.



