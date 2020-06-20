أستاذ أمراض باطنة: الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور سامح أحمد، أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب في جامعة تافتس بأمريكا: إن هناك علاقة قوية بين الصلع وشدة الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد





وأشار سامح أحمد، إلى أن إحدى الدراسات العلمية فسرت هذه الظاهرة بأن هرمونات الذكورة " الاندروجين " غالبا هي المسئولة عن الصلع وعن دخول فيروس كورونا الخلايا في نفس الوقت.





كما يعتبر الاندروجين من الهرمونات التى تزيد من فرص الإصابة بـ السرطان وبالأخص سرطان البروستاتا ، لذلك يشمل علاج هذا النوع من السرطانات ادوية مضادة للاندروجين.





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وأضاف أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب، أن علاقة الاندروجين بـ فيروس كورونا تتمثل فى أن هناك زوائد على سطح الفيروس تسمى " بروتين S"، ومن خلال هذه الزوائد يحدث إتحاد على جدار الخلية، فأن الاتحاد بين زوائد الفيروس و بروتينات S ومستقبلات الخلايا ACE-2 يعمل على تنشيط إنزيم TMPRSS2، الذى يزيد جدا بتأثير هرمون الاندروجين او هرمونات الذكورة وهو ما يحدث في سرطان البروستاتا





تابع: فمن الممكن أن يكون نفس تنشيط إنزيم TMPRSS2، يحدث في الرئة أو باقى اعضاء الجسم المختلفة ويستطيع فيروس كورونا من خلالها يدخل الخلايا.







