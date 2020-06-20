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أستاذ أمراض باطنة: الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:56 ص
الصلع يزيد من فرص
الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا
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هاجر هانئ
قال الدكتور سامح أحمد،  أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب في جامعة تافتس بأمريكا: إن هناك علاقة قوية بين الصلع وشدة الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

وأشار سامح أحمد، إلى أن إحدى الدراسات العلمية فسرت هذه الظاهرة  بأن هرمونات الذكورة " الاندروجين " غالبا هي المسئولة عن الصلع وعن دخول فيروس كورونا الخلايا في نفس الوقت.

كما يعتبر الاندروجين من الهرمونات التى تزيد من فرص الإصابة بـ  السرطان  وبالأخص سرطان البروستاتا، لذلك  يشمل علاج هذا النوع من  السرطانات ادوية مضادة للاندروجين.

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وأضاف  أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب، أن علاقة الاندروجين بـ فيروس كورونا تتمثل فى أن  هناك  زوائد على سطح الفيروس تسمى " بروتين S"، ومن خلال هذه الزوائد يحدث إتحاد على جدار الخلية،  فأن الاتحاد بين زوائد الفيروس و بروتينات S ومستقبلات الخلايا ACE-2  يعمل على تنشيط إنزيم TMPRSS2، الذى يزيد جدا بتأثير هرمون الاندروجين او هرمونات الذكورة  وهو ما يحدث في سرطان البروستاتا.

تابع: فمن الممكن أن يكون نفس تنشيط إنزيم TMPRSS2، يحدث في الرئة أو  باقى اعضاء الجسم المختلفة ويستطيع فيروس كورونا من خلالها  يدخل الخلايا.


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