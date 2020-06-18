من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

متى يخرج المصاب بكورونا سواء من المنزل أو غيره، أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا بين الكثير من الأشخاص بالأخص مع تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد









قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، إن التوصيات في معظم الدول أوضحت موعد الخروج من العزل بإحدى هاتين الحالتين:









- إذا مر ثلاثة أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة بدون استخدام مخفضات وبدون أعراض تنفسية مثل الكحة وضيق النفس مع مرور 10 أيام منذ بداية الأعراض يخرج المصاب من العزل فى هذه الحالة.









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- أو إذا مر ثلاثة أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة بدون استخدام مخفضات و بدون أعراض تنفسية مثل الكحة وضيق النفس مع عمل مسحتين سلبيتين فى يومين متتاليين، يخرج المصاب من العزل بدون التقيد بشرط الـ 10 أيام من الأعراض.









وأضاف استشاري القلب والقسطرة أن فقدان الشم أو عودته ليس له علاقة بمدة العدوى، ولكن الأهم أن لا تكون هناك أعراض تنفسية.







