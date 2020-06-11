AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر هانئ
هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟، هذا السؤال أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا وانتشارًا بالأخص بعد تفشي فيروس كورونا وإصابة الملايين من الأشخاص به حول العالم، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إصابة المتعافين بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقد أصبح  مصابو فيروس كورونا الذين تم شفاؤهم يخشى بعضهم من الإصابة مرة أخرى بالفيروس والخضوع للحجر المنزلي وتناول العقاقير وتدهور الحالة الصحية مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

 قال الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة، إن فيروس كورونا من الفيروسات التى تصيب الإنسان مرة واحدة فقط ولا يمكن أن تصيب نفس الشخص مرة أخرى.

وأضاف استشاري القلب والقسطرة، أن مصاب فيروس كورونا بعد التعافي لا ينقل العدوى للأشخاص بالعكس قد نحتاج الى دم المتعافى  "البلازما" لنقلها لمريض آخر من مرضى فيروس كورونا لأن دمه يحتوي على أجسام مضادة تساعد فى شفاء الحالات الأخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تعلن أول تجربة علاج لـ فيروس كورونا

تركيا تبدأ علاجًا جديدًا لفيروس كورونا.. السر عند طبيب أصيب بالعدوى

ارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا بـ تركيا

البلازما.. كيفية علاج مصابي كورونا من دماء المتعافين

البلازما.. كيفية علاج مصابي كورونا من دماء المتعافين .. وحقيقة انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان والعكس وهل التكييف يتسبب فى تفشي المرض

مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

ترشيحاتنا

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

هل يشترط إتمام فترة العدة في منزل الزوجية.. المفتي السابق يرد

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

اتخضيت من ردة فعله.. هنا الزاهد: لم يكن على أحمد فهمي الاعتذار بسبب رجالة البيت.. شاهد

موقف محرج لمذيع قناة الحرة على الهواء ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور