للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟، هذا السؤال أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا وانتشارًا بالأخص بعد تفشي فيروس كورونا وإصابة الملايين من الأشخاص به حول العالم، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إصابة المتعافين بفيروس كورونا مرة أخرى.





وقد أصبح مصابو فيروس كورونا الذين تم شفاؤهم يخشى بعضهم من الإصابة مرة أخرى بالفيروس والخضوع للحجر المنزلي وتناول العقاقير وتدهور الحالة الصحية مرة أخرى.





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قال الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة، إن فيروس كورونا من الفيروسات التى تصيب الإنسان مرة واحدة فقط ولا يمكن أن تصيب نفس الشخص مرة أخرى.





وأضاف استشاري القلب والقسطرة، أن مصاب فيروس كورونا بعد التعافي لا ينقل العدوى للأشخاص بالعكس قد نحتاج الى دم المتعافى "البلازما" لنقلها لمريض آخر من مرضى فيروس كورونا لأن دمه يحتوي على أجسام مضادة تساعد فى شفاء الحالات الأخرى.



