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مرأة

لمواجهة كورونا.. حيل سريعة لرفع المناعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:58 م
جهاز المناعه
جهاز المناعه
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لمياء الياسين
بعد تفشي فيروس كورونا حيل سريعه تساعد على رفع جها المناعة، في ظل استمرار جائحة فيروسات التاجية فتعزيز المناعة ضروري لمكافحة الفيروسات.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك عدة نصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لحماية الشخص من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة يجب اتباعها بطريقة يومية أبرزها تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.

وتعد أبرز طرق لرفع المناعه وتناول ملعقة من العسل الأبيض والإكثار من تناول عصير الليمون ويمكن تناول بعض الزيوت مثل  زيت السمسم أو زيت جوز الهند . 

وبجانب النصائح السابقة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحتاج الجميع إلى اتباع نظام غذائي صحي وتناول مشروبات تقوي المناعة بشكل يومي وهي سهلة التحضير وغير مكلفة للحصول على فيتامين c والزنك والحديد

وعرض موقع "  health line  " ابرز الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تقوية جهاز المناعة، وتشمل الأسماك الدهنية تحتوي على الأوميغا 3 التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ومساعدته في مقاومة العديد من الأمراض.

على الجانب الأخر بجانب الأطعمه السابقه هناك مجموعه من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها تضعف الجهاز المناعى وأبرزها الإفراط في تناول الملح ووجد الباحثون أنه عندما تفرز الكلى الصوديوم الزائد  يقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية بالإضافة إلى تناول السكر الزائد فهو يقلل من المناعه .
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