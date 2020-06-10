لمواجهة كورونا.. حيل سريعة لرفع المناعة

وعرض موقع " health line " ابرز الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تقوية جهاز المناعة ، وتشمل

الأسماك الدهنية تحتوي على الأوميغا 3 التي تعمل على

ومساعدته في مقاومة العديد من الأمراض.



