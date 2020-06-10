لمواجهة كورونا.. حيل سريعة لرفع المناعة

بعد تفشي فيروس كورونا حيل سريعه تساعد على رفع جها المناعة، في ظل استمرار جائحة فيروسات التاجية فتعزيز المناعة ضروري لمكافحة الفيروسات.
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وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك عدة نصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لحماية الشخص من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة يجب اتباعها بطريقة يومية أبرزها تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.
وتعد أبرز طرق لرفع المناعه وتناول ملعقة من العسل الأبيض والإكثار من تناول عصير الليمون ويمكن تناول بعض الزيوت مثل زيت السمسم أو زيت جوز الهند .
وبجانب النصائح السابقة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحتاج الجميع إلى اتباع نظام غذائي صحي وتناول مشروبات تقوي المناعة بشكل يومي وهي سهلة التحضير وغير مكلفة للحصول على فيتامين c والزنك والحديد