AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:29 م
بعد معركة دامت 6
بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورو
Advertisements
هاجر هانئ
حالة من الخوف و الذعر و القلق اجتاحت العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واصابت الملايين ووفاة الألاف بسبب كوفيد 19، واصبح العالم فى حالة من الحرب مع فيروس كورونا منذ 6 أشهر.

هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟ بات من أكثر الأسئلة شيوعا و انتشارا بين الأشخاص نظرا للرغبة فى التخلص من هذا الوباء و عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت.

اقرأ إيضا..

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس اقسام الباطنة و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، على هذا الأمر  قائلا :"بعد مرور هذه الفترة على انتشار وباء  كوفيد 19 و قرب انتاج عقاقير ولقاح  للتصدى لهذا المرض و تعود الأشخاص على أساليب الوقاية حتى ان تصبح عادات يومية فيمكن أن ينتهى الأنتشار السريع لـ فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، فى تصريح لـ صدى البلد، أن علميا حتى الأن لا تظهر أى علامات محددة لأنتهاء موعد انتشار الفيروس، ولكن وعى الأشخاص و الحفاظ على التباعد الاجتماعى و اتباع اساليب الوقاية يسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف | هل أكياس القمامة والبقالة ناقلة لـ فيروس كورونا

دواء ريمديسفير يحقق نتائج واعدة في علاج كورونا.. هل يعتبر مصدر أمل جديد؟

بعد الرد المفاجئ من الصحة العالمية.. هل ينتهي فيروس كورونا من مصر في مايو؟.. أستاذ مناعة يجيب

الصحة العالمية: لا موعد لانتهاء كورونا أو سيناريوهات القضاء عليه.. موجة ثانية تضرب العالم.. و80 لقاحا تحت التطوير لمواجهة الفيروس

أبرز أخبار التوك شو.. إلغاء الحظر وارد.. الكمامات علاج كورونا.. حمامات السباحة تقضى على الفيروس

ارتفاع الحرارة لا يقتل الفيروس.. 7 طرق لرفع المناعة والحد من الإصابة بـ كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

مين أحلى.. هنا الزاهد وشقيقتها تتألقان فى ملابس صيفية

بالموتوسيكلات.. زفة خطوبة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور..شاهد

سباق علمى وتجارى .. 5 لقاحات قريبا لـ علاج فيروس كورونا

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

3 مدن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

بإطلالة أنيقة ... ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور لها