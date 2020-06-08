بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

حالة من الخوف و الذعر و القلق اجتاحت العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واصابت الملايين ووفاة الألاف بسبب كوفيد 19 ، واصبح العالم فى حالة من الحرب مع فيروس كورونا منذ 6 أشهر.





هل اقتربنا من هزيمة كورونا ؟ بات من أكثر الأسئلة شيوعا و انتشارا بين الأشخاص نظرا للرغبة فى التخلص من هذا الوباء و عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت.





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علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس اقسام الباطنة و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، على هذا الأمر قائلا :"بعد مرور هذه الفترة على انتشار وباء كوفيد 19 و قرب انتاج عقاقير ولقاح للتصدى لهذا المرض و تعود الأشخاص على أساليب الوقاية حتى ان تصبح عادات يومية فيمكن أن ينتهى الأنتشار السريع لـ فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة، فى تصريح لـ صدى البلد، أن علميا حتى الأن لا تظهر أى علامات محددة لأنتهاء موعد انتشار الفيروس، ولكن وعى الأشخاص و الحفاظ على التباعد الاجتماعى و اتباع اساليب الوقاية يسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار المرض.



