انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

فرضت الكثير من الدول حول العالم على المواطنين عدم التجول فى الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد والوقاية من الإصابة.





ومنذ فرض ارتداء الكمامة يقوم البعض بارتدائها بشكل خاطئ وغير صحيح مما يعرضهم لبعض المشاكل الصحية مثل انخفاض حاد في ضغط الدم والإغماء المتكرر وضيق في التنفس.





لذا كشف الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، عن بعض الحالات التى لا تستدعى ارتداء الكمامة فيها وتجنبك أيضا بعض المشاكل الصحية التى من الممكن أن تتعرض لها، وأبرزها ...





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